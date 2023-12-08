«البركان» ينفجر في أرض الجزيرة!



سلطان آل علي (دبي)



فجّر عجمان نتيجة مدوية، في انطلاقة «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بالفوز على الجزيرة في ملعبه 5-1، ويعد الانتصار تاريخياً على كل الأصعدة، والذي لا يتكرر كل يوم، ويعطي دفعة معنوية لـ «البرتقالي» الباحث عن الابتعاد من الهبوط.

ويعد انتصار عجمان على الجزيرة 5-1، هو الأكبر على الإطلاق لـ «البركان» في مواجهات الفريقين، كما أنها هزيمة لا تتكرر كل يوم للجزيرة، حيث تعد رابع أكبر خسارة للفريق في جميع المسابقات، خلال آخر 10 سنوات، وتحديداً منذ 2013.

وما زالت أكبر خسارة تعرّض لها «فخر أبوظبي» أمام الوحدة بـ «سداسية» نظيفة في دور الثمانية من كأس رئيس الدولة 2017.

وتأتي الخسارة أمام الهلال 6-1 في كأس العالم للأندية في المرتبة الثانية، وأمام العين 5-0 في موسم 2021-2022 في المرتبة الثالثة، ضمن أكبر الخسائر، ودخل عجمان القائمة بانتصاره 5-1، مدوناً رابع أكبر نتيجة، وحدثت أكثر من مرة، حيث فاز العين بنفس النتيجة في موسم 2012-2022 والشباب أيضاً موسم 2012-2013.

وأصبح عجمان منافساً عنيداً أمام «فخر أبوظبي» في آخر المواجهات، حيث حقق «البركان» الانتصار في 3 من آخر 5 مواجهات بالدوري، وتعادل مرة، وخسر مرة وحيدة، وسجل خلالها عجمان 9 أهداف، واستقبل 6 أهداف، ويعد الانتصار مهماً ومفصلياً لعجمان، من أجل الابتعاد عن الهبوط بالنقاط والناحية النفسية والمعنوية، حيث أصبح الفريق اليوم بعيد عن مراكز الهبوط بـ5 نقاط مؤقتاً.