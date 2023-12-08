ليمان: تهمة المنشار «تشويه سمعة»!



شتارنبرج (د ب أ)



قال ينز ليمان، حارس أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني السابق، خلال محاكمته، بشأن ادعاءات قيامه بالهجوم على مرآب جاره بالمنشار، إنه يعتقد أنه ضحية تشويه سمعة.

وقال ليمان «54 عاماً» في محكمة مقاطعة شتارنبرج، ماهو الأسوأ؟، القتل أم تشويه السمعة؟.

وأشار إلى أنه كان يحمل المنشار معه، لأنه قام من قبل بقطع سياج جاره، بناء على طلب الأخير، وقال اللاعب الذي شارك في كأس العالم 2006، إن تهمة التعدي على ممتلكات الغير لا تنطبق عليه.

واتهمت النيابة العامة ليمان بقطع جزء من سطح المرآب الخاص بجاره بمنشار، وذكرت إنه كان جزءاً من نزاع طويل لأن المبنى يحجب رؤية ليمان لبحيرة شتارنبرج من منزله. وصورت كاميرا المراقبة ليمان، وهو يحمل المنشار في يده، وسأل المدعي العام لماذا كان يحمل ليمان المنشار أمام السياج الخشبية، فأجاب المدعي عليه: «لا أتذكر».