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الرياضة

الوحدة والوصل يتعادلان في «قمة العاشرة»

الوحدة والوصل يتعادلان في «قمة العاشرة»
8 ديسمبر 2023 21:40

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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تعادل الوحدة والوصل بهدفين لكل منهما في قمة «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.
ورغم تقدم «الإمبراطور» بهدفين في الدقيقتين 13 و19، عن طريق ليما من ضربة جزاء، وسيكا، إلا أن «العنابي» نجح في العودة إلى المباراة، بهدفي «المتألق» عمر خربين في الدقيقتين 23 و75، وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد خالد بطي في الدقيقة 63.
وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 17، فيما ارتفع رصيد الوصل إلى «النقطة 24» في صدارة جدول الترتيب
ونجح الوحدة في إيقاف مسيرة الوصل التي استمرت لأربع مباريات متتالية، من دون أن يفقد أي نقطة، وجاءت المباراة مثيرة وقوية، حيث تم احتساب ضربتي جزاء، بواقع واحدة لكل فريق.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الوصل
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