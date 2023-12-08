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«الفرسان» يستعيد التوازن بـ«سباعية الصقور»

«الفرسان» يستعيد التوازن بـ«سباعية الصقور»
8 ديسمبر 2023 21:41

 
مراد المصري (دبي)

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استعاد شباب الأهلي توازنه بفوز كبير على فريق الإمارات 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد في دبي، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «20 نقطة» في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند «5 نقاط» في المركز الثالث عشر مؤقتاً.
حسم «الفرسان» الأمور مبكراً بعد انطلاقة «نارية»، حيث انتظر 30 ثانية فقط، ليسجل بالا الهدف الأول من هجمة سريعة، وصلته الكرة العرضية من يحيى الغساني أمام المرمى.
وسجل يوري سيزار الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من «اللمسة الأولى» عانقت شباك «الصقور» في الدقيقة 7، وأضاف بالا الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 14.
استغل «الفرسان» النقص العددي في صفوف «الصقور»، بعد الطرد المباشر لفهد سبيل في الدقيقة 47، بإضافة الهدف الرابع، بعد توغل وتسديدة متقنة من يوري سيزار داخل المنطقة في الدقيقة 49، وأحرز ماتيوس ليما الهدف الخامس، بعد مواجهة الحارس في الدقيقة 55.
وترجم «الفرسان» تفوقه بالهدف السادس من حارب سهيل، إثر تمريرة عرضية من يحيى الغساني في الدقيقة 73، وسجل اللاعب نفسه الهدف السابع في الدقيقة 85.

دوري أدنوك للمحترفين
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