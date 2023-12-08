السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سباق الوصافة» يتصدر المشهد في «دوري 21»

«سباق الوصافة» يتصدر المشهد في «دوري 21»
9 ديسمبر 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة المدينة عجمان تستعرض مشاريع المستقبل
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة موزة السويدي

يتصدر السباق على وصافة ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، واجهة انطلاق الجولة العاشرة مساء اليوم، وتشهد مباريات الوصل صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، أمام ضيفه الوحدة الخامس، وله 17 نقطة، فيما يحل الجزيرة «الرابع» بـ 18 نقطة ضيفاً على عجمان، ويلتقي الإمارات نظيره شباب الأهلي، فيما يواجه بني ياس ضيفه البطائح.
وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات، أبرزها مواجهة العين «المتصدر» بـ 20 نقطة من 8 مباريات أمام ضيفه اتحاد كلباء «الثالث» بـ 18 نقطة، فيما يلعب الشارقة أمام حتا، ويستقبل النصر ضيفه خورفكان.
وشهدت الجولة الماضية، احتفاظ العين الغائب بعد تأجل مباراته أمام خورفكان إلى 21 ديسمبر الجاري، بجانب مواجهة شباب الأهلي والشارقة، بصدارة للترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بعد تعثر منافسه المباشر الوحدة بالخسارة أمام ضيفه النصر 3-4، فيما ارتقى الوصل إلى مقعد «الوصافة»، بالفوز على مضيفه البطائح 2-1.
وأقيمت 5 مباريات في «الجولة التاسعة»، شهدت فوز عجمان على مضيفه حتا 2-1، وتفوق اتحاد كلباء على الإمارات 4- 0، فيما حسم الجزيرة مواجهة «الديربي» أمام ضيفه بني ياس بالفوز 2-0.

دوري تحت 21
الوصل
الوحدة
الجزيرة
عجمان
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©