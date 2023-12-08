«سباق الوصافة» يتصدر المشهد في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

يتصدر السباق على وصافة ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، واجهة انطلاق الجولة العاشرة مساء اليوم، وتشهد مباريات الوصل صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، أمام ضيفه الوحدة الخامس، وله 17 نقطة، فيما يحل الجزيرة «الرابع» بـ 18 نقطة ضيفاً على عجمان، ويلتقي الإمارات نظيره شباب الأهلي، فيما يواجه بني ياس ضيفه البطائح.

وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات، أبرزها مواجهة العين «المتصدر» بـ 20 نقطة من 8 مباريات أمام ضيفه اتحاد كلباء «الثالث» بـ 18 نقطة، فيما يلعب الشارقة أمام حتا، ويستقبل النصر ضيفه خورفكان.

وشهدت الجولة الماضية، احتفاظ العين الغائب بعد تأجل مباراته أمام خورفكان إلى 21 ديسمبر الجاري، بجانب مواجهة شباب الأهلي والشارقة، بصدارة للترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بعد تعثر منافسه المباشر الوحدة بالخسارة أمام ضيفه النصر 3-4، فيما ارتقى الوصل إلى مقعد «الوصافة»، بالفوز على مضيفه البطائح 2-1.

وأقيمت 5 مباريات في «الجولة التاسعة»، شهدت فوز عجمان على مضيفه حتا 2-1، وتفوق اتحاد كلباء على الإمارات 4- 0، فيما حسم الجزيرة مواجهة «الديربي» أمام ضيفه بني ياس بالفوز 2-0.