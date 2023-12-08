العين والشارقة من «الأبطال» إلى ضيافة اتحاد كلباء وحتا

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم مساء اليوم «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات، حيث يحل العين والشارقة العائدان من المشاركة القارية، في الجولة الأخيرة بالدور الأول من دوري أبطال آسيا 2023- 2024، ضيفين على اتحاد كلباء وحتا، فيما يستقبل خورفكان ضيفه النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي.

ويتسلح «الزعيم» صاحب مركز «الوصافة» في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام خورفكان، بمعنويات «الصدارة الآسيوية» في مواجهة مضيفه اتحاد كلباء «التاسع» برصيد 11 نقطة.

ويدرك «النمور» العائد إلى «سكة الانتصارات» في الجولة الماضية، بالفوز خارج قواعده أمام مضيفه الإمارات 4-2، صعوبة المباراة أمام «الزعيم»، بعد الفشل في حصد الفوز خلال آخر 14 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، حيث تميل كفة الأفضلية للعين برصيد 11 انتصاراً، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في 3 لقاءات.

ويراهن الإيراني فرهاد مجيدي مدرب «النمور» ولاعب العين السابق، على التركيز العالي للاعبيه في مواجهة «الزعيم»، وجاهزية جميع العناصر، باستثناء خالد الدرمكي المصاب، وقال: «لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أقوى فرق الدوري حالياً، ويجب علينا بذل الجهد المضاعف، واللعب بتركيز طوال التسعين دقيقة».

في المقابل، أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، جاهزية فريقه القتال على كل الجبهات، وقال: «العين كبير ومطالب بالمنافسة على كل الألقاب حتى نهاية الموسم، وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله، وليس من السهل الانتقال من مسابقة إلى أخرى، وحالياً نعود مجدداً إلى بطولة الدوري، بعد أن أغلقنا «الملف الآسيوي» مؤقتاً، والفريق مطالب بحصد النتائج الإيجابية التي تمكنه من بلوغ طموحات كل عيناوي، في نهاية الموسم الحالي».

وعلى استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في حتا، تصطدم طموحات «الإعصار» في مغادرة مركزه الأخير برصيد 4 نقاط، برغبة ضيفه الشارقة «السادس» برصيد 14 نقطة، في تعويض وداعه المنافسة القارية في أبطال آسيا من الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب مجموعته، بعد الخسارة أمام الفيصلي الأردني 1-2.

وتجمع المباراة المنتظرة «الإعصار» الفريق الوحيد الذي فشل في حصد أي نقطة في المباريات على ملعبه في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، أمام ضيفه «الملك» صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في المباريات «خارج الأرض»، بعدما جمع 11 نقطة، وستكون مباراة الليلة المواجهة السابعة بين الفريقين، حيث يتفوق الشارقة برصيد 3 انتصارات، مقابل فوزين لحتا، والتعادل في مباراة.

ويبحث الصربي نيبوشا جوفوفيش مدرب خورفكان، والهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، عن الفوز الأول مع فريقهما في المواجهة المنتظرة بين «النسور» وضيفه «العميد» على ملعب الأول، وقاد نيبوشا خورفكان في مباراتين أمام بني ياس 0-1، وعجمان 1-2، فيما أشرف شرودر المنتقل من العين على «الأزرق» في مباراة واحدة أمام الوحدة 1-1 في الجولة الماضية.

ويحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، مقابل 9 نقاط لضيفه النصر العاشر، وستكون مباراة الليلة التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث حقق «العميد» النصر في 5 لقاءات، مقابل فوزين لخورفكان، والتعادل في مباراة واحدة.



2.7 معدل «الزعيم» أمام «النمور»

نجح العين في تسجيل هدف على الأقل في كل المواجهات ال 16 الماضية أمام اتحاد كلباء في «دوري المحترفين»، بإجمالي 43 هدفاً، وبمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة، ويملك لابا كودجو مهاجم «الزعيم» ومتصدر الهدافين حالياً في سجله 8 أهداف، خلال 8 مباريات أمام اتحاد كلباء.



سباق إماراتي برازيلي في حتا

توزعت آخر 10 أهداف في مباريات حتا والشارقة في «دوري المحترفين»، بالتساوي ما بين اللاعبين المواطنين والبرازيليين برصيد 5 أهداف لكل منهم، وسجل الشارقة 13 هدفاً في كل المواجهات الست أمام «الإعصار» في الدوري مقابل 8 أهداف هزت شباكه.



«الأجانب» سلاح «النسور» و«العميد»

تصدر اللاعبون الأجانب مشهد التسجيل في آخر 11 هدفاً في مواجهات خورفكان والنصر قبل مباراة الليلة، ويتفوق «العميد» في إجمالي عدد الأهداف المسجلة في مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، مقابل 10 أهداف لمنافسه خورفكان.