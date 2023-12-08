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الرياضة

6 ميداليات جديدة لـ «أصحاب الهمم» في الألعاب العالمية

6 ميداليات جديدة لـ «أصحاب الهمم» في الألعاب العالمية
9 ديسمبر 2023 01:39

تايلاند (الاتحاد)

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أضاف لاعبو منتخب الإمارات 6 ميداليات جديدة «ذهبية وفضية و4 برونزيات» إلى رصيدهم في ثالث أيام دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم، والمقامة منافساتها حالياً في تايلاند. 
واستطاع منتخب ألعاب القوى حصد ميداليتين جديدتين عن طريق أحمد الحوسني، الذي أحرز المركز الأول وذهبية مسابقة رمي الرمح فئة F34 بمسافة قدرها 18.02م، وأحمد المازمي الذي أحرز الميداليّة البرونزية في نفس المسابقة، محققاً مسافة 17.55م. 
وفي رفعات القوة حققت اللاعبة موزة الزيودي، ميداليتين متمثلين في فضية الترتيب العا، بالإضافة إلى برونزية المجموع لوزن أقل من 55 كجم، كما فاز فهد محمد، لاعب منتخب رفعات القوّة، بميداليتين برونزيتين للفردي والمجموع لوزن أقل من 97 كجم.

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