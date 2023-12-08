انطلاق كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 في العين

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت، أمس، منافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية 2023 بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

أقيمت، أمس، منافسات مسابقة المسدس 25 متر نار ي فئة SH1 مختلط، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطل الكوري الجنوبي كيم جونج نيم محققاً 23 نقطة، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية البطلة الفرنسية جيلي ايدون محققة 21 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت نصيب الكوري الجنوبي سيو يونج كيم الذي حقق 18 نقطة.

وفي مسابقة البندقية 10 أمتار هوائي وضعية الراقد فئة SH1 مختلط، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الكوري الجنوبي لي جانج هو وحقق 632 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية للبطل الأسترالي انتون زابيلي الذي حقق 631 نقطة، والمركز الثالث كان من نصيب البطل الفرنسي جان لويس ميشود الذي حقق 630 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق فاز الفريق الكوري الجنوبي المكون من بارك جين هو ولي جان جو وشيب ينج جيب بالميدالية الذهبية والمركز الأول محققاً 1893.8 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية كان من نصيب الفريق الأسترالي المكون من انتون زبالي وسكوتي برايدون وجلين مامتري الذي حقق 1885.8 نقطة، وتم حجب الميدالية البرونزية لعدم وجود العدد الكافي من الفرق.

من ناحية أخرى، رحب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة بجميع الوفود المشاركة من أعضاء الاتحادات الدولية والحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات وفي مدينة العين، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان العاملة تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع السمعة الطيبة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن خبرات الكوادر الوطنية العاملة في البطولة وتعاون كافة الجهات على مستوى الدولة في عمل نموذجي يعبر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود.

وتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتساهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسة زايد ولاسيما الرياضية، والجهات الراعية على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية، ونادي العين للفروسية الرماية الجولف، والقيادة العامة شرطة أبوظبي، والرعاة ومواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.

من جانبها، عبرت جيسلين بريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب دولة الإمارات وإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تنظيم واستضافة منافسات البطولة السابعة بمدينة العين بنجاح منقطع النظير، وقالت: بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 التي تستضيفها العين تأتي كأفضل ختام للموسم الرياضي، وهي من أهم المنافسات التي تتطلع إليها لجنة الرماية الدولية في أجندتها السنوية العام الحالي نظراً لتميز أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في استضافة سلسلة من بطولات كأس العالم في سنوات سابقة.