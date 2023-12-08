فرانسيسكو يهدي «العين» لقب «الإسطبلات الخاصة» في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى الفارس الأوروغوياني فيربر بريز فرانسيسكو إسطبلات العين لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ضمن افتتاح فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 181 فارساً وفارسة.

وأحرز الفارس فرانسيسكو لقب السباق على صهوة «اس أم ريل» قاطعاً المسافة الكلية خلال 3:46:42 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.63 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس حسن جمعة الحمادي على صهوة «او ام دي ماسفرير»، لإسطبلات الرميثي بزمن وقدره 3:47:09 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس عبد الرحمن سعيد الجنيبي، على صهوة «اتش سي كولا» لإسطبلات إنجاز، بزمن وقدره 3:50:54 ساعة.

وتميز السباق بالسرعة الكبيرة في المرحلة الأولى وسعى الفرسان للاستفادة من الأجواء الباردة في الصباح الباكر وتحقيق تقدم في المراحل التالية، كما شهد السباق تغيرات على مراكز الصدارة، لكن بطل استطاع الانفراد بالصدارة منذ الانطلاقة وحافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة على الرغم من المطاردة المستمرة خاصة من الوصيف، ليحسم البطل اللقب بفارق 27 ثانية عن الوصيف.

شهد السباق وتوج الفائزين احمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة، ويقام سباق السيدات على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضا 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 50 كلجم مع السرج.

وتختتم الفعاليات يوم الأحد بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة وهو أيضاً لمسافة 100 كلم، وتقام هذه السباقات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، ويعقبه سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء القادم الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضا دولي لمسافة 120 كلم.