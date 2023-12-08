400 بحار يطاردون الناموس في سباق التجديف

دبي (الاتحاد)

تستضيف قناة دبي المائية في منطقة الجداف في الثالثة عصر اليوم، منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية (الجولة الاثنية من بطولة دبي)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وتجمع التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة ما يزيد على 400 بحار على متن ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في الشوطين الأول، وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة والثاني، وهو (المفتوح) والخاص بقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وذلك على مسار انسيابي من خط البداية وحتى خط النهاية يصل طوله إلى 2.3 كلم.