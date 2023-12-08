منصور بن محمد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

دبي (الاتحاد)

ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية، وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم، كما رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في كونجرس الاتحاد الدولي الذي يعقد اليوم.

وأكد سموه أن دبي أصبحت مقراً لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تناول اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة، ونجاح كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يعقد في دبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية البنية التحتية لإمارة دبي لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الكبرى، وأن مجتمع دبي حريص على متابعة البطولات الرياضية المختلفة والأبطال العالميين، كما يحرص أفراده من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها الرياضية على مدار العام.