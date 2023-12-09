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الرياضة

فالنسيا.. «الجراح عميقة»!

فالنسيا.. «الجراح عميقة»!
9 ديسمبر 2023 08:54

 
مدريد (أ ف ب) 

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عمَّق خيتافي جراح ضيفه فالنسيا، عندما تغلب عليه 1-0، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وسجل بورخا مايورال الهدف الوحيد في الدقيقة 87.
وعانى فالنسيا الأمرين أغلب فترات المباراة، وخصوصاً شوطها الثاني، عندما تلقى ضربة موجعة، بطرد مدافعه البرازيلي جابريال باوليستا لتلقيه الإنذار الثاني «50».
وانتظر أصحاب الأرض الدقيقة 87 لتسجيل هدف الفوز، طرد بعدها بدقيقة واحدة لاعب وسط الضيوف خافي جيرا، بسبب سلوك غير رياضي، قبل أن يطرد مدافع خيتافي الإسباني دومينجوس دوارتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وحقق خيتافي فوزه الخامس هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الثامن مؤقتاً برصيد 22 نقطة، فيما مني فالنسيا بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر.

 

الدوري الإسباني
الليجا
فالنسيا
خيتافي
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