الأهلي يُصيب جماهيره بـ «نقطة»!



القاهرة (أ ف ب)

سقط الأهلي المصري، «حامل اللقب»، في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري سلباً، على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الأهلي، الساعي إلى لقبه الثاني عشر قارياً، وبالتالي تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب، تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه يونج أفريكانز التنزاني 1-1، بعدما كان افتتح مشواره بالفوز على ميدياما الغاني 3-0.

وحافظ الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما حل شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة خلف ميدياما المتعادل مع ضيفه يونج أفريكانز متذيل الترتيب بنقطتين «1-1».

وفي مدينة كوماسي، افتتح جوناثان سوا التسجيل لميدياما من ضربة جزاء «27»، وأدرك الإيفواري بيودو باكوم زوزوا التعادل ليونغ أفريكانز من تسديدة بعيدة «36».

وأحيا النجم الساحلي التونسي آماله في المسابقة القارية التي توج بلقبها عام 2007، بعدما حصد أولى نقاطه ضمن المجموعة الثالثة، بفوزه على ضيفه الهلال السوداني 1-0 على الملعب الأولمبي «حمادي العقربي» في رادس.

وكان فريق «جوهرة الساحل» خسر مباراتيه السابقتين أمام مواطنه الترجي وأتلتيكو دي لواندا الأنجولي بنتيجة واحدة 0-2، ورفع رصيده الى ثلاث نقاط، بالتساوي مع الهلال الذي تغلب الأسبوع الماضي على الترجي 3-1 بعدما خسر أمام أتلتيكو بهدف نظيف.

وتساوى النجم أيضاً مع مواطنه الترجي الثاني، والذي يستضيف بترو أتلتيكو المتصدر برصيد 6 نقاط «السبت» على الملعب ذاته في العاصمة التونسية.