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الرياضة

«السيدة العجوز» يضاعف أحزان نابولي

«السيدة العجوز» يضاعف أحزان نابولي
9 ديسمبر 2023 09:10

روما (أ ف ب)

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زاد يوفنتوس محن ضيفه نابولي «حامل اللقب»، عندما تغلب عليه 1-0، على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو في قمة وافتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، منتزعاً الصدارة مؤقتاً ومجدداً من الإنتر.
ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مدافعه فيديريكو جاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 51.
ولعب جاتي دور المنقذ للفريق «السيدة العجوز» للأسبوع الثاني توالياً، ووضعه في الصدارة مؤقتاً، بعدما كان فعلها يوم الجمعة الماضي بتسجيله هدف الفوز الصعب على مونزا 2-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدجل الضائع.
واستغل يوفنتوس الغائب عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم بسبب الحظر المفروض عليه لأنشطة مالية مشبوهة في صفقات انتقال اللاعبين، ما أدى إلى حسم 10 نقاط من رصيده في الموسم الماضي، عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه، وحقق فوزه الثاني توالياً والحادي عشر هذا الموسم، ورفع رصيده الى 36 نقطة، منتزعاً الصدارة بفارق نقطة واحدة من إنتر ميلان الذي يستضيف أودينيزي «السبت».
وزاد يوفنتوس محن نابولي وصعَّب مهمته في الدفاع عن اللقب الذي تُوج به الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاماً، وذلك بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً، بعد الأولى المذلة أمام ضيفه إنتر 0-3 في المرحلة الماضية والخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس.
وبات الفريق الجنوبي مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع، في حال فوز فيورنتينا «23 نقطة» على مضيفه روما، وبولونيا «22 نقطة» على مضيفه ساليرنيتانا الأحد.
ومني نابولي بهزيمته الثالثة توالياً بقيادة مدربه الجديد القديم والتر ماتزاري في مختلف المسابقات، بعد سقوطه أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-4 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت خسارة رجال ماتزاري الذي خلف الفرنسي رودي جارسيا «المقال» من منصبه بسبب سوء النتائج، قبل قمتهم الحاسمة أمام ضيفهم سبورتينج براجا البرتغالي الثلاثاء المقبل، من أجل بطاقة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتاج نابولي إلى التعادل فقط للحاق بريال مدريد الإسباني إلى الدور المقبل عن المجموعة الثالثة.

 

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