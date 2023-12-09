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الرياضة

الهلال.. «بدر 14»

الهلال.. «بدر 14»
9 ديسمبر 2023 09:19

الرياض (أ ف ب)

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واصل الهلال انتصاراته المتتالية، ورفعها إلى تسعة، عندما تغلب على مضيفه الطائي 2-1، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما استعاد النصر توازنه بفوز كبير على الرياض 4-1.
في المباراة الاولى على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، جاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول عن طريق سالم الدوسري «20»، والصربي ألكسندر ميتروفيتش «30 من ضربة جزاء»، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً، في المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدفين خلف مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر، وسجل طارق محمد هدف الشرف لصاحب الأرض «45».
وهو الفوز الرابع عشر للهلال هذا الموسم، وهو الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري في سعيه لاستعادة اللقب من اتحاد جدة، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، مبقياً على فارق النقاط السبع أمام مطارده المباشر النصر، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي الثانية على ملعب مرسول بارك في الرياض، قاد رونالدو فريقه النصر إلى استعادة توازنه سريعاً بعد خسارة «الديربي» أمام الهلال، بالفوز على ضيفه الرياض 4-1.
وافتتح رونالدو التسجيل «31»، وصنع الثاني لمواطنه أوتافيو «45»، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية «67 و94»، فيما سجل الجامايكي أندري جراي «68» هدف الرياض، وتصدر رونالدو قائمة الأكثر مساهمة في الدوري «24» بتسجيله 16 هدفاً مع ثماني تمريرات حاسمة.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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