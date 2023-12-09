تن هاج يرمي الكرة في ملعب راشفورد!



مانشستر (د ب أ)

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن الأمر يعود إلى راشفورد، فيما يتعلق بعودته إلى مستواه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن راشفورد تم استبعاده من قائمة الفريق الذي فاز على تشيلسي 2-1، وذلك بعد أدائه في المواجهة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل صفر-1، ويحاول المهاجم الدولي الإنجليزي استعادة مستواه هذا الموسم.

وسجل راشفورد 30 هدفاً الموسم الماضي، ليساعد مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم في المركز الثالث، والفوز بكأس رابطة الدوري، لكنه سجل هدفين فقط هذا الموسم، وجاء أحدهما من ضربة جزاء في مرمى إيفرتون «فاز فريقه 3- صفر» الشهر الماضي.

وقال تن هاج: راشفورد لاعب رائع، لا يمكنك فعل ذلك مع 11 لاعباً، لا يمكن أن يلعب في كل مباراة، وهو ليس في أفضل أحواله، مثلما كان العام الماضي، لكنني واثق من قدرته على العودة.

وأضاف: الأمر يعود إليه، الفريق دائماً يؤدي وأفضل اللاعبين المتاحين هم من يشاركون. وقد تحتاج عودة راشفورد إلى الانتظار، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركته أمام بورنموث «السبت» عقب غيابه عن التدريبات بسبب المرض.