السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» يستعيد «ذاكرة البطل» في «ليلة السباعية»

«الفرسان» يستعيد «ذاكرة البطل» في «ليلة السباعية»
9 ديسمبر 2023 11:30


مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
عبدالله المري يبحث الاستعداد لبطولة دبي لأساتذة الشطرنج
صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي


استعاد شباب الأهلي الذاكرة بأنه «حامل اللقب»، بعد تفوقه نتيجة وأداءً على فريق الإمارات بـ «سباعية»، وسط فرحة جماهيره بمدرجات استاد راشد، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ونجح «الفرسان» من مصالحة أنصاره، في اللقاء الذي يعتبر «الخطوة الأولى»، على طريق العودة إلى المنافسة على اللقب مرة أخرى، مستفيداً من تعثر الوصل «المتصدر»، بالتعادل مع الوحدة، وبالتالي تقليص الفارق مع «الإمبراطور» إلى 4 نقاط، كما يملك شباب الأهلي «مؤجلة» أمام الشارقة 20 ديسمبر الجاري، فيما يتطلع مشجعو شباب الأهلي إلى إكمال المصالحة، عندما يواجه الوصل تحديداً يوم الاثنين المقبل، في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويتوجب عليه تعويض خسارته ذهاباً 2-3.
واللافت في انتصار شباب الأهلي هو «جماعية الأداء»، حيث شارك 6 لاعبين في الأهداف السبعة، بعدما سجل ثلاثة منهم «ثنائية»، وهم بالا ويوري سيزار وحارب سهيل، كما سجل ماتيوس ليما هدفاً، فيما صنع يحيى الغساني هدفين، ورينان فيكتور هدفاً.
وشكل وجود «الثنائي» لوكا وعبدالله النقبي في الوسط حالة من الانسجام الإيجابي بينهما، مما يمثل إضافة مهمة للفريق في المرحلة المقبلة.
وللمرة الأولى يسجل شباب الأهلي 7 أهداف في مباراة بدوري المحترفين منذ فترة طويلة، والمرة الأخيرة التي أحرز فيها 7 أهداف أو أكثر، عندما تفوق على عجمان 8-1 عام 2015.
ويرى الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، الذي قام بـ «المداورة» في التشكيلة، من خلال الدفع بفيدريكو كارتابيا من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، أن فريقه خاض المباراة، بينما يضع عينه على نتائج الفرق المنافسة أيضاً، وأن تعادل الوصل أمام الوحدة «مفيد»، وقال «من خلال خبرة 25 عاماً في التدريب، لا يمكن أن يكون فريق بطلاً للدوري من ديسمبر، لذلك يجب أن نواصل القتال في جميع مبارياتنا».
وأضاف «الفوز بسباعية مثل أي انتصار آخر، لأنه يمنح ثلاث نقاط فقط، والفارق أننا نجحنا هذه المرة في ترجمة الفرص التي أتيحت لنا».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الإمارات
الوصل
الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
اليوم 15:19
«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية
الرياضة
«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية
اليوم 15:01
طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية
الرياضة
طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية
اليوم 15:00
شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28
علوم الدار
شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28
اليوم 14:51
الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»
اقتصاد
الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©