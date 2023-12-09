«التبر 55» بطل «براكة للبوانيش» في «السلع البحري»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج «التبر 55» لمالكه النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري»، بلقب سباق براكة للبوانيش الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وجاء «مربان 61» لمالكه لإبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، في المركز الثاني، و«طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي»، في المركز الثالث.

السباق يعد الجولة الرابعة لهذه الفئة، حيث انطلق لمسافة 7 أميال بحرية، من أعالي جزيرة المهملية، باتجاه خط النهاية على شاطئ مدينة السلع، بمشاركة 60 قارباً، على متنها 300 بحار، وتم تتويج أطقم القوارب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



وتوج الفائزين، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم الأحد سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي يشارك فيه أكثر من 100 محمل من جزيرة الياسات.

وأشاد خليفة الرميثي، بالمشاركة الكبيرة في سباق براكة للبوانيش، والحماس الذي أظهره الملاك في التسجيل المبكر، والبحارة والنواخذة خلال السباق، وحرص الجميع على التواجد في فعاليات مهرجان السلع البحري عبر هذا السباق.

وأشار الرميثي إلى اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية المطلوبة لانطلاقة سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وفق أعلى المعايير.

وأضاف: سعداء في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في تنظيم السباقات التراثية، خلال كل المهرجانات والمناسبات الوطنية، التي تحمل قيم وتفاصيل التراث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ عليه.