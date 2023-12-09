القاهرة تُتوج أبطال «العين أوفرسيز» الدولية للشطرنج

القاهرة (الاتحاد)

توج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الفائزين في مهرجان «العين أوفرسيز» الدولي للشطرنج مصر، وذلك بحضور هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس المهرجان، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية.

وفي كلمته أعرب هشام الطاهر رئيس المهرجان عن بالغ شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة المصري، لدوره الفعال في نجاح المهرجان برعايته الكريمة لفعالياته.

وكان المهرجان قد شهد مشاركة واسعة لنحو 500 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة، ومن جميع الأعمار والمستويات الشطرنجية من اللاعبين المحترفين والهواة، كما شهد عدداً من البطولات المتنوعة بين الشطرنج الكلاسيكي والخاطف والاستعراضي وبطولة السيدات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، وبطولة الصحفيين وأبناء الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونقابة الصحفيين المصرية وبطولة الشطرنج الإلكتروني، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إضافة إلى ندوات ومحاضرات أدارها عدلي والأستاذة الدولية الكبيرة الفرنسية تاتيانا كوستيك

حصد الأستاذ الدولي سيد بركات المركز الأول وكأس بطولة الشطرنج الكلاسيكي بالمهرجان، بعدما حصد 9 نقاط من أصل 10 ممكنة، فيما جاء اللاعب الواعد حامد وفا، البالغ من العمر 15 عاماً، في المركز الثاني والميدالية الفضية، بفارق نصف نقطة فقط عن البطل المتوج، متفوقاً بقواعد كسر التعادل عن أحمد قنديل صاحب المركز الثالث والبالغ من العمر 15 عاماً أيضاً.

وتم رصد جوائز خاصة لمختلف الأعمار وأصحاب التقييم ذكوراً وإناثاً، تمكن غيث النعيمي من الفوز بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وفازت لاعبة نادي العين زينب درويش المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

ولأول مرة خارج الإمارات أقيمت بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف وكانت النتائج مثيرة، حيث أسفرت عن فوز الأستاذ الدولي الكبير المصري عبدالرحمن هشام بالمركز الأول وكأس البطولة، ثم الروسي فاسيلي عثمانوف في المركز الثاني، وتلاه أحمد سالم خليل في المركز الثالث

وحصل لاعب العين غيث صفصوف النعيمي على جائزة أفضل لاعب إماراتي في البطولة، واللاعبة موزة المنصوري على جائزة أفضل لاعبة

فاز الصحفي محمد الضبعان بالمركز الأول لبطولة الصحفيين، أما فئة أبناء الصحفيين، ففاز شادي ماجد رشدي بجائزة المركز الأول.

الجدير بالذكر أن اللاعبة الإماراتية موزة المنصوري حصلت على المركز الرابع في مسابقة للسيدات، التي تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للشطرنج.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان «العين أوفرسيز» الدولي للشطرنج بمصر، هو أولى خطوات مشروع «جلوبال موف»، الذي يسعى لتنظيم مثل هذا المهرجان في مختلف قارات العالم في المستقبل القريب، تحقيقاً لشعار «من العين إلى العالم»، ارتكازاً على رؤية إدارة النادي أن تكون مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية.