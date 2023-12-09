بطولة العالم للسبارتن تُضيء صحراء الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة العالم للسبارتن 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العلامة الأبرز في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، نجاحاً كبيراً للعام الثاني على التوالي في صحراء الوثبة، والثالث في أبوظبي، بمشاركة الآلاف من 70 دولة حول العالم.

وتضمنت منافسات اليوم الأول سباقين، الأول للنخبة لمسافة 3 كم، والثاني ليلي لجميع الفئات العمرية لمسافة 5 كم، واستعرض نخبة من الرياضيين قدراتهم في مسار العوائق المصمم حديثاً بطول 3 كيلومترات، والذي شهد تصفيات صارمة للجولة الأولى، ونصف نهائي مليئاً بالتحديات، ونهائياً كبيراً مثيراً، حيث فازت الكندية ليندسي ويبستر بسباق السيدات وفاز الأميركي فيجاي جونز بسباق الرجال، وحصل كل منهما على جائزة قدرها 20 ألف دولار أميركي.

وقالت ويبستر: «إنه فوز مذهل، فعلى الرغم من بعض التوتر الذي رافقني، إلا أن الأمور سارت بشكل جيد، وجاءت نتائج التدريب إيجابية، وتمكنت من الفوز في هذه المحطة الهامة بالنسبة لي، وأتطلع للمحطة القادمة في المملكة العربية السعودية للمنافسة في سباقات تاف مادر إنفينيتي العلا».

من جانبه قال جونز: «لم يكن العامان الماضيان سهلين بالنسبة لي. لقد كان هناك الكثير من العمل الشاق. حيث ألقت الحياة الكثير من الأشياء في طريقي. لقد كنت مريضاً لعدة أشهر ولم أتمكن من التدرب، وكانت عملية التعافي صعبة. إن القدرة على الخروج وإنهاء هذا العام باللقب العالمي يذكرني بأنني أستحق ذلك، ولذلك أنا سعيد حقًا بالحصول على هذا اللقب الذي سيضيئ لي طريقي في المستقبل».

وفي السباق الليلي «الفريد من نوعه» لمسافة 5 كم، كتب الإماراتي عبد الملك ساسي قصة بطولية بعد أن حقق المركز الأول، وقال ساسي البالغ من العمر 36 عاماً: «بعد أن خصصنا ساعات لا حصر لها للتدريب الصارم، فإن هذا الفوز في السباق الليلي ضمن بطولة العالم لسبارتن هو تتويج للتحضير الدؤوب والالتزام الراسخ، ودافع كبير لي للمشاركة في سباق الـ 10 كم الذي يقام يوم الأحد، في آخر أيام البطولة».

من جانبها قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: «مع انطلاق بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، لاحظنا الحماس الذي بدا واضحاً على الجميع، فبطولة العالم للسبارتن هو حدث للاحتفال بالإنسانية، حيث يجتمع المشاركون من كافة أنحاء العالم، لتجاوز الحدود، واحتضان التحديات، وإظهار تصميمهم الذي لا يتزعزع».

وتوّج الفائزين أحمد عبدالله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وإسلام ياسر شيخ إبراهيم ممثل شركة بن حمودة للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات جي ام سي وشيفرولية في أبوظبي، وديفيد واتسون نائب الرئيس للابتكار المؤسسي في سبارتن.