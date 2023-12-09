طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية

دبي (الاتحاد)

تم انتخاب الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية في مسماه الجديد، بعد دمج الاتحاد العالمي لرياضة الكراسي المتحركة والشلل الدماغي تحت مظلة واحدة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للقدرات الرياضية، والذي أقيم على هامش دورة الألعاب العالمية للقدرات الرياضية، ليحتفظ الدكتور طارق بن خادم بالمنصب للدورة الثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة بالحصول على 63 صوتاً من إجمالي 68 مشاركاً في التصويت.

كما يعد ابن خادم العربي الوحيد في المجلس الجديد للاتحاد الدولي حاملاً لواء رياضة العرب البارالمبية في الاتحاد الجديد، لتتواجد الإمارات في الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية في أعقاب حصول ممثلها على هذا المنصب الدولي.

ووصف الدكتور طارق سلطان بن خادم، المنافسة للحصول على مقعد نائب الرئيس في الاتحاد العالمي بالصعبة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية، إضافة إلى وفود الدول العربية والخليجية على دعمها ومساندتها لمرشح الإمارات حتى تكللت هذه المساعي بالنجاح.

وأضاف: الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة ظل يجني ثماره فرسان الإرادة في أعقاب الإنجازات، التي تحققت خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على مسيرة المنتخب في المحافل الدولية وظهر واضحاً من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في البطولة العالمية المقامة حالياً بتايلاند.