ميلانيتش: بني ياس في «المسار الصحيح»!

معتصم عبدالله (الشارقة)

رفض السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، وصف ترتيب فريقه الحالي في المركز الثامن من دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 13 نقطة بغير الجيد، بعد الخسارة أمام مضيفه البطائح 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة العاشرة، وقال: «من الجيد جداً تواجدنا في مركزنا الحالي، نقوم بعملنا بشكل كبير جداً، ونتائجنا ليست سيئة، وبشكل عام الفريق في المسار الصحيح في جدول الترتيب».

ورأى ميلانيتش أن فريقه استهل مباراته أمام مضيفه البطائح بشكل جيد، وقال: «كنا نستحق نتيجة أفضل قياساً بالفرص المتاحة للتسجيل خاصة في الشوط الأول، وبدأنا المباراة بشكل جيد ومميز في ظل التنظيم العالي والتفاهم بين اللاعبين في أول 25 دقيقة، ولكننا في المقابل لم ندافع بالصورة المطلوبة، وتكرار الأخطاء تسبب في قبولنا هدفين».

في المقابل، استثمر الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح انتصار فريقه وتقدمه إلى أندية النصف الأول من الترتيب، لتقديم اعتذار علني وصريح لإدارة ولاعبي ناديه على تصريحاته السابقة والتي أعقبت الخسارة أمام الوصل 1-4 من الجولة التاسعة، والتي قال فيها: «بهذه الطريقة والنتائج من الصعب أن استمر ولن أقبل بتكرار ما حدث للفريق في الموسم الماضي».

وعاد رادوي في مباراة أمس الأول لتقديم اعتذاره، وقال: «أعتذر للاعبين وإدارة النادي على ردة فعلي في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام الوصل، والبعض فهم رسالتي بشكل خاطئ، وليس لدي أية إشكالية مع إدارة النادي، ولكن المبالغة في ردة الفعل كانت خطأ مني ولدي القوة للاعتذار».

وقطع رادوي بأن «الراقي» بات على بعد ثلاث نقاط فقط لضمان بقائه في دوري المحترفين بعد وصوله إلى 15 نقطة، وأضاف: «كنا محظوظين في المباراة أمام بني ياس، وحاولنا في الشوط الثاني المحافظة على نتيجة التقدم 2-1، وسعيت لتغيير بعض اللاعبين بجانب تغيير أسلوب اللعب أمام منافس يجيد استغلال المساحات».