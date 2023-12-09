فالنتينو روسي يتطلع للقب «الخليج 12 ساعة» في حلبة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

يتطلع فالنتينو روسي، المتوج ببطولة العالم لسباقات «موتو جي بي» 7 مرات، إلى المشاركة في منافسات سباق «الخليج 12 ساعة»، الذي تقام منافساته على حلبة مرسى ياس، حيث يسعى أسطورة سباقات الدراجات النارية إلى إضافة لقب هذا السباق إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وعلى الرغم من أن السائق الأسطوري، يشتهر بإنجازاته الهائلة في منافسات السباقات على عجلتين، إلا أن مسيرته في سباقات التحمل على قدر كبير من التميز أيضاً.

وصل السائق الإيطالي المخضرم إلى أبوظبي للمشاركة في سباق لينوفو الخليج 12 ساعة بعد تقديمه أداء رائعاً وصعوده منصة التتويج في سباق «الطريق إلى لو مان»، بالإضافة إلى تحقيقه المركز السادس في سباق «سبا 24 ساعة»، في وقت سابق من هذا العام، مؤكداً موهبته وقوة منافساته في سباقات «جي تي» أيضاً.

ويوفر سباق «لينوفو الخليج 12 ساعة»، الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في عطلة الأسبوع لفالنتينو روسي، فرصة مثالية لإنهاء الموسم قوة، وإتاحة بيئة مثالية لتحقيق أول فوز له في سباقات التحمل.

وتحدث روسي حول فرص فريقه بالفوز في السباق المرتقب، مستذكراً أبرز أحداث الموسم مع أعضاء فريقه البلجيكي: «أعتقد أن سباق سبا 24 ساعة كان الأفضل لنا من ناحية الأداء، تمكنا من تحقيق المركز السادس في هذا السباق الذي شهد مشاركة أكثر من 70 سيارة، والذي يشتهر بمستويات المنافسة العالية جداً، يتميز بمكانته باعتباره أحد أفضل وأقوى سباقات جي تي عالمياً».

وتابع: «فريقنا بحالة جيدة، وأنا دائماً أستمتع بالمشاركة في السباقات مع فريق WRT. بالنسبة لي كان هذا العام جيداً، إذ وضعنا لأنفسنا هدفاً في تحسين مستويات الأداء مقارنة بالعام الماضي، ونصل إلى نهاية العام وهدفنا اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول وتسجيل النقاط».

يمكن لعشاق رياضة السيارات اختبار أجواء التشويق وإثارة السباقات في حلبة مرسى ياس، حيث تخوض 28 سيارة جي تي 3 منافسات سباق لينوفو الخليج 12 ساعة في عطلة الأسبوع، بالإضافة إلى تجارب مميزة تتضمن الجولة في منطقة الصيانة وعلى خط الانطلاق، بالإضافة إلى موكب بيريللي للسيارات فائقة الأداء.