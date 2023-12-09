إشادة دولية بـ «تنس الحبتور» للسيدات

دبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالمستوى الفني والتنظيمي لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 26، والمقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند بدبي بمشاركة 88 لاعبة، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقالت الألمانية سابينا سكولز الحكم العام للبطولة، ممثلة الاتحاد الدولي إنها تشارك للمرة الأولى في إدارة البطولة، وسبق لها التحكيم في بطولة السوق الحرة بدبي خلال 4 نسخ، مشيرة إلى أنها في كل مرة تصاب بالدهشة من التطور الهائل الذي تشهده كل مرافق وفنادق دبي والتطور العمراني السريع.

وأشادت بفريق العمل في البطولة الذي أصبح يملك الكثير من الخبرة والعمل باحترافية، وقالت: «لا نواجه مشاكل والعمل يسير بيسر وسهولة والكل يعرف دوره وينفذه بحب ونجاح، ولهذه الأسباب كان الإقبال على المشاركة في كافة نسخها كبيراً».

وأشارت سابينا إلى أن البطولة تستقطب أعداداً كبيرة من الصاعدات الواعدات واللاتي تشق طريقهن بعد عودتهن للتصنيف العالمي بفضل المشاركة في بطولة الحبتور، ولابد من الإشادة بجودة الملاعب العالية والتسهيلات والإمكانيات والفندق والجوائز، والجو العام للبطولة.

من ناحية أخرى، تأهل الزوجي والمكون من المجرية تيميا بانوش والروسية فيرا زفوناريفا المصنف الأول في البطولة، إلى المباراة النهائية لمسابقة الزوجي، بعد الفوز على الزوجي المكون من الروسية انستازيا تيخبوفا، والهندية برارتنا تومباري، بمجموعتين دون رد، بنتيجة (6-4 و6-2) بعد مباراة قوية استمرت ساعة و13 دقيقة.

فيما تأهل الزوجي البريطاني المكون من هيثر واطسون وأوليفيا نيكولاس بعد فوزه على الزوجي التايلاندي المكون من بينج تارن بليبويتش ولوكسيكا كمخم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة (4-6 و6-3 و10-5)، واستمرت المباراة 90 دقيقة، ويلعب مع الزوجي المصنف ثانياً على البطولة، والمكون من السلوفاكية هرنكاكوفا، والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك والفائز منهن سوف يلاقي الزوجي المصنف الأول على البطولة في النهائي.

وفي منافسات الفردي، خطفت مباراة الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا ومنافستها البلغارية إيزابيللا شينكوفا التي أطاحت بالمصنفة الأولى، أنظار الجماهير بسبب وجود الفرنسي أدريان المصنف 22 على العالم والفائز في نوفمبر الماضي ببطولة صوفيا بعد فوزه على العملاق جاك دريبر، كونه مدرب اللاعبة الأوزبكية.

وحققت نيجينا فوزاً صعباً على البلغارية إيزابيللا في مباراة استمرت ساعة و31 دقيقة وانتهت بمجموعتين دون رد، بنتيجة (7-6 و6-2).

وقالت نيجينا عقب المباراة: «من الأفضل أن يكون لديك مدرب من الطراز العالي فهو مصنف 22 على العالم وهذه ميزة لي، لأنه يساعدني بالإرشادات والنصائح المهمة لي، ولذلك المستوى يتطور من بطولة لأخرى، وتحسنت كثيراً بفضل توجيهاته».