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الرياضة

تحديات مثيرة في مهرجان ليوا الدولي

تحديات مثيرة في مهرجان ليوا الدولي
9 ديسمبر 2023 17:00

الظفرة (الاتحاد)
وسط حضور جماهيري كبير، انطلقت مساء أمس تحديات ومنافسات مهرجان ليوا الدولي 2024، مع أولى الفعاليات وهي الاستعراض الحر للسيارات في يومها الأول على حلبة الاستعراض الخاصة في مرعب بتنظيم نادي ليوا الرياضي.
وانطلقت المنافسات عبر الاستعراض الحر لفئة التي، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الفئة وحدها فقط أكثر من سبعين مشاركاً، حيث صنع كافة المتسابقين لوحة قوية من التحدي والإثارة على حلبة مرعب منذ السادسة مساء، واستمرت حتى منتصف الليل.
وبدأت منذ أمس فعاليات المهرجان، التي ستمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري، مع العديد من الفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، والتي ستتنوع ما بين رياضات السيارات، الدراجات، المحركات والرياضات والأنشطة العديدة وأيضاً الفعاليات اليومية في مرعب.
وتتواصل الفعاليات بشكل يومي، وتستمر الإثارة مع كل يوم عبر سلسلة من التحديات القوية، وتنطلق اليوم منافسات سباق «البقي تورك»، وهي من المركبات ذات الإطارات الكبيرة، والتي تستخدم على الكثبان الرملية ومصممة لسباقات الطرق الوعرة وتعتمد هذه السيارات على معادلات الدوران واسعة النطاق، والتي توجد عادة في السباقات الصحراوية، ومن المقرر أن تبدأ المنافسة في تمام السادسة مساء وتستمر حتى منتصف الليل.
ويعطي كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين من أجل تحقيق وكسر أفضل زمن خلال المنافسات، وسيكون نظام التوقيت المستخدم هو شعاع الليزر، وسيتم السماح بمشاركة الدراجات التي قامت بتزويد الدراجة بشكل كامل مع تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة للمشاركين، بالإضافة للخضوع للفحص الفني.
وتعتبر فئة «البقي تورك» من الرياضات المحببة لمرتادي البر، ومحبي سباقات السيارات، وتحظى بشعبية في منطقة مرعب وإقبال من المشاركين.

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