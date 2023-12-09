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الرياضة

16 لاعباً يتنافسون في «أطباق الحفرة» بكأس العالم للرماية

16 لاعباً يتنافسون في «أطباق الحفرة» بكأس العالم للرماية
9 ديسمبر 2023 18:00

العين (الاتحاد)

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دشن 16 لاعباً من الإمارات وإيطاليا والتشيك وإسبانيا، منافسات رماية الأطباق من الحفرة لأصحاب الهمم «الشوزن»، ضمن كأس العالم للرماية البارالمبية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمدينة العين، وتستمر إلى 17 ديسمبر الحالي، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة، يمثلون 20 دولة، ويتنافسون في 41 مسابقة.
وعُقد بمقر إقامة المنافسات، في نادي العين للفروسية والرماية الجولف الاجتماع الفني للفرق واللاعبين الخاص بمسابقة رماية الأطباق من الحفرة، بحضور ورئيس لجنة الحكام حيث تم شرح التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالمسابقة، والتأكيد على اعتماد وتطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.
وجرى عرض التعليمات الخاصة بسير المسابقات، وتوقيت انطلاق كل مسابقة على مدار أيام المنافسات، والدخول إلى الميدان قبل انطلاق كل مسابقة، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات وإمكانية الاستبعاد، في حال خرق قواعد البطولة.
وأكد العميد حسن الشحي، رئيس لجنة الحكام والمندوب الفني المشرف على رماية الشوزن، أن إدارة منافسات الرماية لأصحاب الهمم تتطلب تركيزاً أكبر من الحكام والقضاة، رغم تطور أجهزة التسجيل الإلكتروني، لأن الحكم يتابع تثبيت الكرسي المتحرك في المكان المخصص للرامي، ويتم تطبيق القانون الدولي للرماية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات التي تتناسب مع مختلف فئات أصحاب الهمم، ومن أبرزها تحديد الفئات الثلاث وتصنيفهم حسب نوع الإعاقة، كما أن الفاصل الزمني لإطلاق الرامي على الهدف يصل إلى 15 ثانية لأصحاب الهمم.
وأضاف أن القانون الدولي يسمح لأصحاب الهمم باستخدام بعض المعدات المساعدة، على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، ويجرى فحصها واعتمادها قبل انطلاق البطولة مثل الكراسي المتحركة وبعض الأجهزة المساعدة.

الإمارات
العين
أصحاب الهمم
الرماية
إيطاليا
التشيك
إسبانيا
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