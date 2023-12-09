«رسالة عتاب» من نيكولاس إلى «فرسان السلة»!



علي معالي (دبي)



رغم أن شباب الأهلي يعتلي قمة المجموعة الثانية، بدوري غرب آسيا «منطقة الخليج» لكرة السلة، وله 4 نقاط، بالتساوي مع المنامة البحريني، إلا أن أداء «الفرسان»، في المباراة الأخيرة التي شهدت تفوقه على كاظمة الكويتي 85-80، لم يقنع الأميركي نيكولاس مينيراث لاعب الفريق، والذي وجه «رسالة عتاب» إلى زملائه، وقال: مشكلتنا ليست في قوة المباراة أو المنافسين، والأمر يتعلق بغياب التركيز عن اللاعبين في بعض الأوقات.

وحقق «الفرسان» فارقاً كبيراً وصل إلى «30 نقطة» في الربع الثاني، وبدأت حالة عدم التركيز، ليتقلص الفارق تباعاً حتى وصل إلى 3 نقاط «83-80»، قبل 32.9 ثانية من نهاية المباراة.

وقال نيكولاس الذي أنهى المباراة بـ 19 نقطة و8 متابعات: مشكلتنا في الوقت الحالي، أنه عندما نتقدم نلعب على النتيجة وليس المباراة.

ويخوض شباب الأهلي المباراة المقبلة مع المنامة 18 ديسمبر الجاري في دبي، وتعد المواجهة حاسمة، لأن الفائز ينفرد بصدارة المجموعة، وبالتالي نحتاج إلى استعادة الفريق تركيزه المعتاد حتى يخرج من اللقاء المرتقب بالفوز والانفراد بالقمة.