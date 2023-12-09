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الرياضة

عبدالله المري يبحث الاستعداد لبطولة دبي لأساتذة الشطرنج

عبدالله المري يبحث الاستعداد لبطولة دبي لأساتذة الشطرنج
9 ديسمبر 2023 14:25

 
دبي (الاتحاد)

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اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على استعدادات ومستجدات بطولة دبي الأولى لأساتذة العالم للشطرنج، ونتائج القافلة الرياضية بشرطة دبي، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والصحية والغذائية والترفيهية، إلى جانب المسابقات الرياضية والمحاضرات والمعارض المصاحبة، حيث تهدف القافلة إلى دراسة المستقبل الرياضي للإمارات، بناءً على مجموعة من المحاور العلمية، وتعتبر أول دراسة علمية استشرافية مجتمعية على مستوى الدولة والوطن العربي.
واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى نتائج الحملة التوعوية لحماية الرياضيين من مخاطر وأضرار المنشطات والمكملات الغذائية، قدمتها مهرة حسن المرزوقي، من إدارة التوعية الأمنية، إلى جانب الاطلاع على الجهود المبذولة مع شركاء الحملة وأبرزهم مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وغيرهم، ومناقشة أدوات تطوير الحملة خلال الفترات القادمة.
حضر اجتماع مجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وناصر أمان آل رحمة، والعقيد دكتور عبد الله آل بركت، من الإدارة العامة للمالية، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله، أمين سر المجلس.
وقدمت شيماء أبو حاتم نبذة حول الرؤية والخطط المستقبلية لشرطة دبي في استقطاب أصحاب المواهب والمهارات في القطاع الرياضي، وأثرها المتوقع في تعزيز المشاركات في البطولات الرياضية وإثراء المنتخبات الوطنية بالكفاءات المهارية خاصة في الرياضات الأولمبية، ودعم الرياضة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، تماشياً مع التوجهات الحكومية في الاستدامة والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

 

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