«أبوظبي للزوارق» يطارد لقب «الجولة الختامية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



يدخل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، يوم الأحد، تحدي السباق الرئيس والختامي للجولة الأخيرة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1-»، والمقامة في الشارقة، على بحيرة خالد، ويشارك في الجولة 21 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، ومن النخبة الأفضل على مستوى متسابقي هذه الفئة للظفر بلقب الجولة الختامية للموسم.

وينطلق السباق في الساعة الثالثة بعد الظهر على مياه بحيرة خالد، لتكون لوحة جديدة للمنافسة القوية بين زوارق هذه الفئة، وتشارك الإمارات بثلاثة فرق، هي فريق أبوظبي، فريق الفيكتوري، وفريق الشارقة، حتى تكون الحظوظ مضاعفة للفوز بلقب الجولة لفرق الإمارات الحاضرة على البطولة.

ويدخل فريق أبوظبي بزورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، وزورق «أبوظبي 2» بقيادة المخضرم ثاني القمزي، كما يشارك زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد القمزي، وحسم السويدي جوناس آندرسون لقب الموسم لمصلحته في الجولة الماضية في إيطاليا، بعد أن وصل إلى «النقطة 63» في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويبلغ طول مسار السباق على امتداد بحيرة خالد 2057 متراً، حيث يعد أحد أطول المسارات خلال الموسم الحالي، وستكون هناك مسافات طويلة بين البوابات الهوائية يبلغ طولها 585 متراً وأيضاً 537 متراً، وهو ما يجعل ميزة التجاوز حاضرة عبر المنافسة، كما أن الزوارق تصل إلى سرعات عالية في هذه المسارات.

ومنذ موسم 2000 لم تنقطع بحيرة خالد عن استضافة إحدى جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، حتى تكون أساسية في تنظيم المنافسة والبطولة، وهو ما يجعل لقب الشارقة أحد أهم ألقاب البطولة.

من جهته، أكد ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 2» استعداده التام للمنافسة على مياه بحيرة خالد، وأن يضيف إلى رصيده لقباً جديداً مع نهاية السباق، وقال: «الظروف مهيئة من أجل تقديم منافسة قوية في الجولة، أريد أن أستعيد ذكرياتي القديمة مع بحيرة خالد، وتكرار نغمة الفوز في السابق.

وعبر ثاني القمزي عن أمله في أن يقدم في الجولة الحالية مستوى يليق باسم فريق أبوظبي الذي يعد من أقدم الفرق المشاركة في البطولات البحرية المختلفة، وقال: تعود الجميع على مشاهدة فريق أبوظبي على المنصة، ولذلك لا يجب أن نتنازل عن الصورة التي يعرفها الجميع عن فريق أبوظبي.