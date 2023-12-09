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الرياضة

«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية

«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية
9 ديسمبر 2023 15:01

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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تمّ تشخيص أسطورة التنس السابقة الأميركية كريس إيفرت بالسرطان مرّة أخرى، وهي تخضع للعلاج، بحسب ما كشفت في بيان.
قالت إيفرت في بيان نشرته شبكة «إي أس بي أن»، وشاركته في حسابها على منصة إكس «رغم أني لم أرغب أبداً في سماع هذا التشخيص، أشعر مجدداً بأني محظوظة لاكتشافه مبكراً».
تابعت حاملة لقب 18 بطولة كبرى «بناء على تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني، خضعت لجراحة آلية الأسبوع الماضي، وجد الأطباء خلايا سرطانية في منطقة الحوض عينها، أزيلت كل الخلايا، وبدأت جولة جديدة من العلاج الكيميائي».
وكانت إيفرت «68 عاماً» قالت في يناير 2022 إنها شُخّصت بالسرطان، وتوفيت شقيقتها الصغرى، جان إيفرت دوبين، بسبب المرض عينه في فبراير 2020 بعمر الثانية والستين.
وقالت إيفرت إنها ستنسحب من عملها معلقة في «إي أس بي أن»، و«سأكون غير قادرة للانضمام إلى زملائي، عندما تعود إي أس بي أن إلى ملبورن الشهر المقبل في بطولة أستراليا»، ولكنها قالت إنها ستكون «جاهزة لباقي موسم البطولات الكبرى».
وكانت إيفرت إحدى أبرز اللاعبات في جيلها خلال سبعينيات القرن الماضي، فأحرزت لقب 157 دورة، وبلغت الدور نصف النهائي 52 مرّة في البطولات الكبرى من أصل 56 مشاركة.
ألهمت ضرباتها الخلفية باليدين ودقتها الفائقة لاعبات كثيرات، امتدت مبارزتها مع التشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا من 1973 حتى 1988، من بينها 14 مباراة نهائية في «الجراند سلام».
وإيفرت التي اكتشفت خطر إصابتها بالسرطان من خلال اختبارات جينية، قالت إن الاكتشاف المبكر هو المفتاح «أشجع كل شخص للتعرّف على تاريخ عائلته وحماية نفسه، الاكتشاف المبكر ينقذ الأرواح، كونوا ممتنين لحصتكم في موسم الأعياد هذا».

أميركا
التنس
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