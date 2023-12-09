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اتحاد الكرة يُنظم ورشة «الإسعافات في الملاعب»

اتحاد الكرة يُنظم ورشة «الإسعافات في الملاعب»
9 ديسمبر 2023 17:30

دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، ورشة عمل الإسعافات الطبية في الملاعب، التي أقيمت في نادي بلدية دبي، بدعم وإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية.
شهد فعاليات الورشة، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، والدكتور مراد الغرايري المدير الطبي لمركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.
وقدم محاضرات ورشة الإسعافات الطبية المحاضران الدوليان الدكتور بيتر زاندروفسكي، والدكتورة سيليسترا جيرتسيما، وهما من الكوادر الطبية العالمية، وسبق تكليفهما من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإشراف على برنامج الفيفا لطب الطوارئ في بطولة كأس العالم «قطر 2022».
وتضمنت ورشة العمل أربعة محاور، حيثُ استعرضت الدكتورة سيليسترا جيرتسيما في المحور الأول، خطة اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خطة للإسعافات الأولية أثناء المباريات في المسابقات القارية والدولية المختلفة، وكذلك خطة الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة، والتي تم اعتمادها في مونديال 2022.
وشرح الدكتور بيتر زاندروفسكي في المحور الثاني للورشة، كيفية التعامل مع الحالات التي قد تحدث وتؤدي إلى الموت المفاجئ في الملاعب، ودور طبيب الفريق وطاقم الإسعاف الموجود في المباراة في التعامل معها على وجه السرعة.
واستعرض في المحور الثالث كيفية التعامل مع الإصابات الخطرة التي تحدث خلال التدريبات والمباريات، أبرزها إصابات الرأس والعمود الفقري، وذلك وفقاً للخطة العلاجية التي وضعتها اللجنة الطبية في الفيفا خلال السنوات الماضية.
وأقيم في المحور الرابع، الجانب العملي، على ملعب نادي بلدية دبي، والذي تم خلاله التطبيق الميداني لما تم شرحه ومناقشته خلال المحاور النظرية، حيثُ تم تقسيم جميع المشاركين إلى أربع مجموعات، وتم تدريبهم على كيفية إنعاش القلب في حالة التوقف بشكل مفاجئ في الملعب، بالإضافة لكيفية التعامل الأمثل مع الإصابات الخطرة.
وفي ختام فعالياتها، توجه القائمون على ورشة عمل الإسعافات الأولية بتقديم الشكر لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مشاركتها، وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتنفيذ المحور العملي للورشة، بعدها تم توزيع الشهادات على جميع المشاركين.
وبناءً على توصية من اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم عقد هذه الورشة سنوياً، على أن تكون قاعدة المشاركين والمحاضرين الدوليين أوسع في المرة المقبلة، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين اتحاد الكرة ومركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، ودعم من الاتحاد الدولي للعبة، للارتقاء وتطوير العمل الطبي في الأندية والمنتخبات الوطنية، والاستفادة من الخبرات العلمية للكوادر الطبية المعتمدة دولياً.

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