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الرياضة

مدرب توتنهام يتجاهل السخرية!

مدرب توتنهام يتجاهل السخرية!
9 ديسمبر 2023 15:29

 
لندن (رويترز) 

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بعد أن أطلق منتقدون بعض الصفات التي تسخر من إهدار توتنهام تقدمه غير مرة، قال المدرب أنجي بوستيكوجلو، إنه يرغب فقط في التركيز على عمله المطلوب في المرحلة الحالية بدلاً من الالتفات إلى الأقاويل والأوصاف.
ولفترة قصيرة احتل النادي اللندني صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما فاز في ثماني من أول 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي، لكنه تراجع للمركز الخامس، بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت في خمس مباريات متتالية.
وقال المدرب الأسترالي للصحفيين: «ما أحتاج لمعرفته هو أن هذا النادي لم يفز بأي لقب منذ 15 عاماً، هذا كل ما أحتاج إلى معرفته، هذا هو واقع الحال ولا يمكننا تجاهل ذلك».
ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2007-2008.
وأضاف بوستيكوجلو: «كما هو الحال في معظم المؤسسات، عليك أن تتعلم من أخطاء الماضي وعليك الخروج بخطة، وأياً كانت الأوصاف التي يطلقها الآخرون، فإنها لن تساعدك، إذا أردت تحقيق النجاح فلابد أن تكون لديك فكرة واضحة عن كيفية التعامل مع الوضع والالتزام بها».
وقال بوستيكوجلو الذي انضم إلى توتنهام في يونيو الماضي، بناء على عقد لمدة أربعة أعوام، إنه لا يزال في المراحل الأولى من تنفيذ خطته في النادي.
ومضى بوستيكوجلو قائلاً: «بالنسبة للاعبين، فإنني أسمح لهم بالحصول على المساحة التي يريدونها، أخبرهم بوضوح عن أرائي وأفكاري وبعد ذلك التنفيذ والقبول يعتمد عليهم».
وخسر توتنهام آخر ثلاث مباريات خاضها في ملعبه، ويستضيف «الأحد» نيوكاسل يونايتد.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
نيوكاسل
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