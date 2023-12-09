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الرياضة

الوحدة والوصل.. «المكرر الثالث» في «الستة الأخيرة»!

الوحدة والوصل.. «المكرر الثالث» في «الستة الأخيرة»!
9 ديسمبر 2023 17:19

سلطان آل علي (دبي)


انتهت مباراة الوحدة والوصل، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين» بالتعادل 2-2 في «سيناريو مكرر»، بعد أحداث مثيرة وتقلبات، شهدها اللقاء على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وبهذه النتيجة توقفت مسيرة انتصارات «الإمبراطور» في محطة «العنابي»، ويصل إلى «24 نقطة» في الصدارة، فيما وصل «أصحاب السعادة» إلى «17 نقطة».
وتعد مباراة الوحدة والوصل من المواجهات الغريبة في مجرياتها وأحداثها والمتشابهة في نتائجها ونهاياتها، ونتيجة 2-2 تتكرر للمرة الثالثة بين الفريقين في آخر 6 لقاءات بالدوري. وإذا ما نظرنا إلى سلسلة المواجهات الأخيرة، نجد أنّ التعادل «سيد الموقف» بـ5 مرات، وانتصار وحيد للوحدة، ومن دون أي فوز للوصل. 

سيناريوهات المباريات تحمل في طياتها الكثير من التشابه والتكرار، وفي المواجهة الأخيرة لعب الوحدة بعشرة لاعبين، والوصل متقدماً حتى الدقيقة 74، وأدرك «العنابي» التعادل عن طريق خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 75.
وفي إياب الموسم الماضي، تعادل الوحدة أيضاً من ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن هذه المرة عن طريق تيجالي، وشهدت مواجهة الدور الأول وقتها نجاح «العنابي» في إدراك التعادل 2-2، في الدقيقة 92 مرة أخرى عن طريق جواو بيدرو.
وجاء الانتصار الوحيد في هذه السلسلة من نصيب «أصحاب السعادة» في إياب موسم 2021-2022 متأخراً أيضاً، وعن طريق خربين الذي سجل هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 73. 

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وفي ذهاب الموسم نفسه، حضر التعادل 1-1 وكان الوحدة متأخراً أيضاً، وجاءت مباراة إياب موسم 2020-2021، وكأنها نسخة من مباراة هذا الموسم، حيث كان الوحدة متأخراً آنذاك 2-1، وليما سجل هدفين من ضربتي جزاء، و«العنابي» منقوص العدد بسبب طرد روبن، وعادل عمر خربين النتيجة في الدقيقة 82!
وأصبحت مواجهة «العنابي» و«الإمبراطور» في كل موسم محط الأنظار ومسرح للمتعة، وحضور 23 هدفاً خلال 6 مباريات، بمعدل يقارب 4 أهداف كل مباراة، يمثل إثارة كبيرة بين الفريقين، كما أن هذه الفترة شهدت 3 بطاقات حمراء، اثنتان منها للوحدة وواحدة للوصل.


سيناريو الفريقين في آخر 6 لقاءات


2024-2023: ‏الوحدة يتعادل 2-2 في الدقيقة 75 «خربين»
‏2023-2022: الوحدة يتعادل 3-3 في الدقيقة 92 «تيجالي»
‏2023-2022: الوحدة يتعادل 2-2 في الدقيقة 92 «بيدرو»
‏2022-2021: الوحدة يفوز 2-1 في الدقيقة 73 «خربين»
‏2022-2021: الوحدة يتعادل 1-1 في الدقيقة 45 «بيدرو»
‏2021-2020: الوحدة يتعادل 2-2 في الدقيقة 82 «خربين»

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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