«البرتقالي» ينتعش بجرعة «الخماسية»



رضا سليم (دبي)



لم يكن أكثر المتفائلين من جماهير عجمان، يتوقع الفوز الكبير على الجزيرة، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاء بـ «خماسية» للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، ليدفع «البرتقالي» إلى مركز أفضل في جدول الترتيب، وشتان الفارق بين الجولة التاسعة التي أهدر فيها «البركان» الفوز على حتا الذي تعادل في الثواني الأخيرة، وبين الجولة العاشرة التي دخلها عجمان، وهو يعاني غيابات عدة بسبب الإصابات، من بينهم 4 لاعبين أساسيين، أبرزهم المغربي وليد أزارو هداف الفريق.

ومنذ بداية «الاحتراف»، تفوق الجزيرة في 16 مباراة من أصل 23 مباراة، من بينهما الفوز على عجمان 5-1 موسم 2018-2019، بينما رجحت كفة «البرتقالي» في 3 مناسبات، قبل المواجهة الأخيرة، بالفوز 1-0 موسم 2013-2014، و2-1 موسم 2021-2022، و1-0 الموسم الماضي، فيما تعادل الفريقان في 6 لقاءات.

شهدت المباراة ظهور عدد من لاعبي عجمان، بعد غياب طويل، من بينهم وليد اليماحي الظهير الأيسر، والشاب عبدالله عبدالعزيز الذي أحرز أول أهدافه هذا الموسم، ومحمد هلال لاعب الوسط، وحسين عبدالرحمن لاعب الارتكاز، ولم يجد إيسايلا أفضل من هذه الفرصة للدفع بـ «الصف الثاني»، بعد ضمان النتيجة مبكراً.

وجاءت الخماسية لتبعد عجمان عن دائرة الهجوم الأضعف، بعدما تقدم إلى المركز السادس في ترتيب الفريق الأقوى هجوماً، كما ابتعد عن لقب الدفاع الأضعف، ورغم أن 24 هدفاً هزت شباكه، إلا أن فريق الإمارات أصبح الأضعف بعد «سباعية» شباب الأهلي.

وأمام الروماني إيسايلا محطتان في غاية الصعوبة أمام النصر والشارقة، قبل التوقف الطويل للدوري، ويحتاج الفريق إلى الحصول على أي نقاط تبعده عن حسابات القاع.