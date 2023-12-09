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الرياضة

«دولي الملاكمة» يؤكد «وحدة الصف» في «كونجرس الإمارات»

«دولي الملاكمة» يؤكد «وحدة الصف» في «كونجرس الإمارات»
9 ديسمبر 2023 17:45

مراد المصري (دبي)
أكد الاتحاد الدولي للملاكمة، وحدة الصف بين أعضائه الـ 179، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية «الكونجرس» الذي عقد في دبي، ويعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ اللعبة، حيث شهد الإعلان أيضاً عن انضمام اتحادات وطنية جديدة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.
ووجه الروسي عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، رسائل مبطنة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية قراراه باستبعاد الاتحاد الدولي للملاكمة من صفوفها، على أن تقام منافسات اللعبة القتالية في أولمبياد 2024 بباريس دون إشراف الاتحاد الدولي الخاص بها، وقال: «نحن نهتم فقط بالرياضة ونسعى لتطويرها ونشرها حول العالم، ومساعدة جميع الاتحادات، والأهم دعم الرياضيين أنفسهم، ولا يوجد لدينا أجندة سياسية، أو نؤيد الحروب في أي مكان في العالم، ونريد أن يعم السلام في جميع أنحاء الأرض».
وأضاف: الاتحاد الدولي للملاكمة يفتح أبوابه أمام جميع الأعضاء لدعمهم ومساندتهم، وأي اتحاد وطني لديه أي متطلبات بإمكانه دائماً أن يعتمد علينا، ونؤكد مرة أخرى لمن يدعي أنه يساند الديمقراطية، أن انتخابات اختيار مجلس الإدارة يتم بتصويت حر ومفتوح من الاتحادات الوطنية التي بإمكانها من تراه الأنسب دائماً.
وألقى أنس ناصر العتيبة، رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة، أكد فيها أن الإمارات تفتح أبوابها أمام جميع المنظمات الرياضية وتدعم الألعاب الرياضية في العالم، من أجل الغاية الأهم لتحفيز جهود الشباب وصقل مواهبهم وهو الهدف الأسمى من الرياضة دائماً، حيث يأتي هذا الكونجرس الذي يشكل نقطة محورية مهمة في صياغة مستقبل هذه اللعبة من أجل الأفضل.
وشهدت أعمال الكونجرس مناقشة التقارير الإدارية والمالية ونتائج أعمال الاتحاد للفترة السابقة والمصادقة عليها، كما سيتم الاطلاع على ملاحظات الأعضاء والتعديلات المقترحة على قوانين الاتحاد الدولي، وتم اعتماد أجندة نشاطات المرحلة المقبلة التي ستكون زاخرة بالأحداث حول العالم.

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