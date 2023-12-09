«الملك» يستعيد نغمة الفوز بـ «إعصار الرباعية»

مراد المصري (دبي)

استعاد الشارقة نغمة الفوز، بتفوقه على مضيفه حتا 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «17 نقطة»، في المركز الرابع، وبقي «الإعصار» في الترتيب الأخير وله «4 نقاط».

ترجم الشارقة خطورته في الدقائق الأولى، بافتتاح التسجيل من ضربة جزاء، بعد عرقلة فراس بالعربي داخل المنطقة، ونفذها كايو لوكاس بنجاح على يمين الحارس سالم خيري في الدقيقة 19.

حرمت العارضة الشارقة من إضافة الهدف الثاني، بعدما ارتطمت بها تسديدة بيانيتش القوية من ضربة حرة في الدقيقة 35.

أضاف عثمان كمارا الهدف الثاني، بعد لعبة «أكروباتية» رائعة، من تمريرة عبد العزيز الكعبي في الدقيقة 41.

وأكمل سيباستيان تيجالي «إعصار الملك» في الشوط الأول بالهدف الثالث، من تسديدة قوية من داخل المنطقة، إثر تمريرة من كايو لوكاس في الدقيقة 45.

قلص ألكسندر ميركل الفارق، بتسجيل الهدف الأول لـ «الإعصار»، بعد هجمة منظمة أكملها بتسديدة دقيقة على يسار الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 67.

عاد الشارقة ليوسع الفارق مجدداً، بتسديدة «محكمة» من عثمان كامارا من خارج المنطقة، مستفيداً من تمريرة كايو لوكاس في الدقيقة 73.

أهدر جمال معروف لاعب حتا ضربة جزاء، سددها خارج المرمى في الدقيقة 78.

وتصدى سالم خيري حارس حتا لضربة جزاء، نفذها موسى ماريجا لاعب الشارقة في الدقيقة 93.