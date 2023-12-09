«النسور» يُحلق أمام «العميد» بـ «ثلاثية»

معتصم عبدالله (الشارقة)

احتفل محمد عوض الله مهاجم خورفكان، بأول هدف للاعب سوداني في «دوري المحترفين»، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه أمام ضيفه النصر 3-1، في المباراة التي أقيمت باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل أهداف «النسور»، أنتونيو فالمور في الدقيقة 11، وعمر جمعة في الدقيقة 55، ومحمد عوض الله في الدقيقة 62، فيما أحرز الكولومبي كيفن أجودولو هدف «العميد» في الدقيقة 35، وألغى الحكم هدفين للنصر على مدار الشوطين بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ورفع خورفكان الذي احتفل بفوزه الأول تحت قيادة مدربه الصربي نيبوشا، في مباراته الثالثة مع الفريق رصيده إلى 10 نقطة، ليتقدم الى المركز العاشر، فيما بقى النصر الذي تكبد الخسارة الأولى مع مدربه الجديد الهولندي ألفريد شرودر عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وافتتح البرازيلي أنتوينو فالمور التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11 من ضربة حرة، وهو هدفه الثالث في آخر 5 مباريات مع فريقه بالدوري.

وألغى الحكم سلطان عبدالرازق هدفاً لـ «العميد» في الدقيقة 21، بواسطة السنغالي موسى ندياي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يعوض زميله الكولومبي كيفن أجودلو الهدف الملغي، بإدراكه التعادل في الدقيقة 35، بعدما تابع كرة أبعدها الحارس، وهو هدفه الرابع في صدارة قائمة هدافي فريقه في الدوري، بالتساوي مع «الغائب» عادل تعرابت.

وعاد خورفكان للتقدم مجدداً، مع انطلاق الشوط الثاني، بواسطة عمر جمعة ربيع من هجمة مرتدة، قبل أن يعزز المهاجم محمد عوض الله تقدم فريقه، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 62، من انفراد بالمرمى، ويحتفل بأول هدف لمهاجم سوداني في «دوري المحترفين»، منذ أول نسخة موسم 2008- 2009.

وألغى الحكم هدفاً ثانياً للنصر، قبل نهاية الوقت الأصلي في الدقيقة 85، سجله الإيطالي مانولو جابياديني، قبل احتساب الحالة تسللاً، بعد العودة إلى «الفار».