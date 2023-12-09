يد الأهلي المصري «سوبر» في الفجيرة

رضا سليم (الفجيرة) تُوج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد فوزه على الزمالك 26-24، في المباراة التي جرت بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وحضرها عدد كبير من الشخصيات الرياضية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 12-11. سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ بداية الشوط الأول، ونجح في التقدم 3-0، في أول 5 دقائق، وحافظ «الأحمر» على تقدمه 4-2 في أول 10 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 6-5 في منتصف الشوط، ولم ينجح الزمالك في التعادل على مدار الشوط، رغم أن الفريق يقوده أحمد الأحمر، ومعه هشام صلاح ومحمد علاء وشادي محمود ومازن رضا، ومؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، ومحمد هشام البسيوني «مودي» وأحمد مؤمن صفا، ومازن رضا، وأحمد سامح، وغيرهم من اللاعبين، إلا أن «الأحمر» تفوق بفضل تألق الحارس عبدالرحمن طه الذي تصدى للعديد من الكرات، بجانب تألق عمر خالد «كاستيلو»، أحمد هشام «سيسا»، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني «فوكس»، أحمد خيري، وأحمد راضي، وانتهى الشوط الأول 12-11 لمصلحة الأهلي. ولم تشهد بداية الشوط الثاني جديداً، واستمر الأهلي في التقدم، والزمالك يطارده لتقليص الفارق، ووصلت النتيجة 16-15، بعد مرور 10 دقائق، ويوسع الأهلي الفارق إلى 3 أهداف 20-17، في منتصف الشوط، ويطلب أحمد رمضان مدرب الزمالك الوقت المستقطع الأول، ويخرج محسن رمضان لاعب الأهلي بالبطاقة الحمراء، وتدخل المواجهة آخر 10 دقائق، ويحقق الزمالك التعادل للمرة الأولى في المباراة 21-21، و22-22 في الدقيقة 23، وتعود المباراة إلى نقطة التعادل 24-24 في الدقيقة الأخيرة، ويتقدم الأهلي 25-24، وحسمها الأهلي بنتيجة 26-24. أدار المباراة الطاقم الدولي من مونتينيجرو، إيفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، وعلى الطاولة عمر الزبير ونبيل خميس، والمراقبون فاضل غلوم، ومحمد ناصر.