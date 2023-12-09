السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يد الأهلي المصري «سوبر» في الفجيرة

يد الأهلي المصري «سوبر» في الفجيرة
9 ديسمبر 2023 19:51

رضا سليم (الفجيرة) 
تُوج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد فوزه على الزمالك 26-24، في المباراة التي جرت بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وحضرها عدد كبير من الشخصيات الرياضية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 12-11. 
سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ بداية الشوط الأول، ونجح في التقدم 3-0، في أول 5 دقائق، وحافظ «الأحمر» على تقدمه 4-2 في أول 10 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 6-5 في منتصف الشوط، ولم ينجح الزمالك في التعادل على مدار الشوط، رغم أن الفريق يقوده أحمد الأحمر، ومعه هشام صلاح ومحمد علاء وشادي محمود ومازن رضا، ومؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، ومحمد هشام البسيوني «مودي» وأحمد مؤمن صفا، ومازن رضا، وأحمد سامح، وغيرهم من اللاعبين، إلا أن «الأحمر» تفوق بفضل تألق الحارس عبدالرحمن طه الذي تصدى للعديد من الكرات، بجانب تألق عمر خالد «كاستيلو»، أحمد هشام «سيسا»، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني «فوكس»، أحمد خيري، وأحمد راضي، وانتهى الشوط الأول 12-11 لمصلحة الأهلي.
ولم تشهد بداية الشوط الثاني جديداً، واستمر الأهلي في التقدم، والزمالك يطارده لتقليص الفارق، ووصلت النتيجة 16-15، بعد مرور 10 دقائق، ويوسع الأهلي الفارق إلى 3 أهداف 20-17، في منتصف الشوط، ويطلب أحمد رمضان مدرب الزمالك الوقت المستقطع الأول، ويخرج محسن رمضان لاعب الأهلي بالبطاقة الحمراء، وتدخل المواجهة آخر 10 دقائق، ويحقق الزمالك التعادل للمرة الأولى في المباراة 21-21، و22-22 في الدقيقة 23، وتعود المباراة إلى نقطة التعادل 24-24 في الدقيقة الأخيرة، ويتقدم الأهلي 25-24، وحسمها الأهلي بنتيجة 26-24. 
أدار المباراة الطاقم الدولي من مونتينيجرو، إيفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، وعلى الطاولة عمر الزبير ونبيل خميس، والمراقبون فاضل غلوم، ومحمد ناصر.

أخبار ذات صلة
الأهلي والزمالك.. «سوبر اليد»
حكام مونتينيجرو يديرون «سوبر اليد المصري» بين الأهلي والزمالك
الأهلي المصري
الزمالك المصري
كرة اليد
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
اليوم 18:02
شعار كوب 28
علوم الدار
مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ
اليوم 19:43
فنانات يبدعن لوحات تبرز جماليات التراث والبيئة
التعليم والمعرفة
فنانات يبدعن لوحات تبرز جماليات التراث والبيئة
اليوم 23:25
شخبوط بن نهيان
شخبوط بن نهيان يعلن عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بـ 220 مليون دولار
اليوم 22:28
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
البرلمان الأوكراني يوجه نداء إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 21:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©