«النمور» يفرض «التعادل الأول» على «الزعيم»

فيصل النقبي (كلباء)

فرض التعادل 2-2، نفسه على لقاء اتحاد كلباء والعين، باستاد كلباء، في ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وبهذا «التعادل الرابع» بين الفريقين في «عصر الاحتراف»، والأول لـ «البنفسج» في البطولة خلال الموسم الحالي، يكتفي كل منهما بـ «نقطة»، ليصل «النمور» إلى «النقطة 12»، فيما بلغ «الزعيم» «النقطة 19».

وافتتح كاكو التسجيل للعين في الدقيقة 20، والذي جاء ترجمة لسيطرة الضيوف على اللقاء، وهو الهدف الثاني للاعب في المسابقة.

وشهد الشوط الأول طرد جوناتاس لاعب العين، بعد عودة الحكم إلى «تقنية الفيديو»، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، وقلب «الطرد» الموازين لمصلحة صاحب الأرض الذي أدرك التعادل عن طريق السلوفيني فورمبيرج في الدقيقة 30، مضيفاً هدفه الرابع في الدوري، وأتبعه دانييل بيسا بالهدف الثاني لـ «النمور» في الدقيقة 38، وشهد الشوط في نهايته طرد مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء.

وفي الشوط الثاني، أحرز المغربي سفيان رحيمي هدفاً عالمياً بـ «صاروخ» من ضربة حرة سكنت شباك الحارس عيسى الهوتي، مانحاً التعادل للعين في الدقيقة 71.