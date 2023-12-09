رياضتنا.. أسلوب حياة

رضا سليم (دبي)

تفاعلت المؤسسات والهيئة الرياضية والمجالس الرياضية، والأندية مع «عام الاستدامة» عبر العديد من الأحداث الرياضية المتنوعة سواء داخل مدينة «إكسبو» مقر مؤتمر «كوب 28»، أو الفعاليات والأنشطة الخارجية التي رفعت شعار البيئة النظيفة، والتركيز على الرياضات الصديقة للبيئة، مثل الدراجات الهوائية.

وكان اليوم الرياضي الوطني في نسخته الثامنة تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، والذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية، بداية التفاعل بين الرياضة والاستدامة، حيث نظمت اللجنة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في مقر نادي شباب الأهلي فرع النهدة بدبي، الفعالية الرئيسية للنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني بمشاركة مجتمعية كبيرة شهدت وجود مختلف الفئات العمرية وعدد من الشخصيات العامة والرياضية، وتجاوز عدد المشاركين المسجلين في نهاية النسخة الثامنة على الموقع الإلكتروني لليوم الرياضي الوطني 70 ألف مشارك، بواقع 500 فعالية توزعت على مختلف إمارات الدولة.

وشهد اليوم الرياضي الوطني زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية، وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة، دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة الرياضية المستدامة عبر استخدام الوسائل والأدوات التي تحقق ذلك مثل استخدام الدراجات الهوائية والمشي والتقليل من استخدام المركبات، والعمل على استدامة النشاط الرياضي طوال العام لدى الجميع وتبني أسلوب حياة صحي ورياضي، من أجل ترك إرث أكثر استدامة من الفوائد الصحية للمجتمع، وتعزيز النشاط البدني من خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.

وترسخ رسالة اليوم الرياضي الوطني الثقافة الرياضية في المجتمع بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة كواحدة من أبرز عوامل القوة الناعمة، إضافة إلى العمل على تحويل الرياضة لأسلوب حياة وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات، وإثبات قدرة القطاع الرياضي على القيام بدور فعال في دعم الالتزام بالتوجهات الحكومية عبر التشجيع على الممارسات المستدامة وتوعية الرياضيين ومختلف فئات المجتمع بأهمية الاستدامة وسبل تعزيز الالتزام بها انطلاقاً من النشاطات الرياضية اليومية، إضافة إلى ترسيخ التعاون الفعال بين مؤسسات القطاع الرياضي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي.

من ناحية أخرى، تطالب اللجنة الأولمبية الدولية، الدول المستضيفة للأحداث الرياضية للعمل على الاستدامة والبيئة النظيفة، وهو ما ظهر بصورة جلية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «بكين 2022» من خلال التدابير التي نُفِذت لتقليل انبعاثات الكربون وتعويضها، وحماية النظم البيئية المحلية وتحقيق فوائد طويلة الأجل للمجتمعات والاقتصادات المحلية، من خلال رؤيتها المتمثلة في «الاستدامة من أجل المستقبل» ومبدأ استضافة دورة ألعاب أولمبية «خضراء وشاملة ومفتوحة ونظيفة»، ودمجت الدورة مبادئ الاستدامة في جميع مراحل الاستعدادات لدورات الألعاب الأولمبية بهدف تقليل الآثار السلبية لدورة الألعاب الأولمبية مع تعظيم آثارها الإيجابية، ونفذت تدابير للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك الأماكن منخفضة الكربون وحلول النقل.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» تؤكد مكانة الدولة على المستوى العالمي، وريادتها في مجال جهود المحافظة على البيئة والاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية من أجل مستقبل الكوكب والأجيال المقبلة، وقال: «مرة أخرى، تستضيف دولة الإمارات حدثاً عالمياً رائداً يجمع القادة ونخبة المختصين وصناع القرار من دول العالم للتباحث في جهود المحافظة على كوكب الأرض وتقليل بصمة من خلال مؤتمر المناخ 28 الذي يقام في مدينة إكسبو التي أصبحت مقراً لأكبر التجمعات البشرية في المجالات التي تعنى في صناعة المستقبل والمحافظة على موارد الكوكب».

وأضاف حارب: «الإمارات كانت سباقة في تطبيق معايير الاستدامة في جميع المجالات الحياتية سواء كانت الصناعية أو وسائل التنقل أو مختلف سبل الإنتاج وكذلك في المجال الرياضي، حيث تم اعتماد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مختلف المنشآت الرياضية، بما في ذلك مجمع حمدان الرياضي ومناطق الوقوف في عددٍ من الملاعب ومختلف المنشآت الرياضية، إلى جانب نشر ثقافة التنقل بواسطة الدراجة الهوائية وتشييد مسارات للدراجات الهوائية تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق الدولة عموماً ودبي خصوصاً.

وتابع: «يتم تطبيق معايير الاستدامة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة واستخدام المواد معادة التدوير إلى جانب اعتماد سياسة الدوائر الحكومية اللاورقية ونتشرف أن يكون مجلس دبي الرياضي في مقدمة الدوائر التي نالت شهادة مؤسسة بلا ورق، وكل ذلك يأتي في إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة لتطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة ونقل هذه التجارب الرائدة إلى مختلف دول العالم».

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي: «(كوب 28) يجمع أهم العقول ويكون منصة لطرح أهم الأفكار في أفضل مكان لاستضافة الحدث، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر مؤشرات التنافسية والتميز العالمية في مختلف المجالات».

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الإمارة الباسمة تضم أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية مع كوادر إدارية وفنية وعمال والمجلس يؤدي رسالته في أهمية الحفاظ على البيئة والموارد وتطبيق الاستدامة في القطاع الرياضي ومنشآته وأنديته وأطلق المجلس مبادرات عدة في هذا الجانب للتعرف أكثر على تطبيق الأسس والمعايير الصحيحة، منها سباق الأندية للترشيد، وجائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، ولدينا أيضاً في إدارة الخدمات المساندة قسم متابعة المنشآت الرياضية، الذي يقوم بمتابعة مختلف المتطلبات اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني والتوعية في استدامة الموارد، وإبراز أهميتها في قطاع الرياضة وإحداث التأثير الإيجابي، بحيث يكون لنا كرياضيين دور فاعل في ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة».