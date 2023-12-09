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الرياضة

«العائد» يقود الظفرة أمام سيتي

البرازيلي كاميلي بتأهب للمهمة الأولى مع «فارس الظفرة» (الاتحاد)
10 ديسمبر 2023 02:41

معتصم عبدالله (دبي)

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دبا والعربي إلى دور الـ 16 في «الكأس الأغلى»

يعود دوري الدرجة الأولى إلى الواجهة، بعد التوقف القصير في الأسبوع الماضي، والذي شهد إسدال الستار على التصفيات التمهيدية في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة لموسم 2023- 2024»، وشهدت تأهل دبا والعربي إلى دور الـ 16، على حساب الجزيرة الحمراء والعربي، بالفوز 1-0 على التوالي في نصف النهائي.
وتنطلق «الجولة 11» لدوري الأولى اليوم، بإقامة مباريات التعاون وجلف يونايتد، يوناتيد وجلف أف سي، مصفوت ومسافي، سيتي والظفرة، وتستكمل غداً بمباريات دبا والحمرية، الرمس والعربي، الذيد والجزيرة الحمراء، الفجيرة ودبا الحصن.
وتشهد الجولة المرتقبة الظهور الأول للمدرب العائد البرازيلي باولو كاميلي الذي تولى المهمة الفنية لقيادة الظفرة خلفاً للوطني عبدالله مسفر، حيث يقود «الفارس» صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة أمام سيتي «قبل الأخير» برصيد 4 نقاط، في المباراة التي يحتضنها استاد حمدان بن زايد آل نهيان بالظفرة.
ويملك كاميلي «63 عاماً»، خبرات واسعة في ملاعب الإمارات، بعدما سبق له قيادة فرق «الصقور»، ودبا، وخورفكان على التوالي.
ويغيب عن مشهد مباريات «الجولة 11» بداعي الراحة الإجبارية، فريق العروبة متصدر الترتيب «28 نقطة» من 10 مباريات، فيما يحتل دبا الحصن المركز الثالث وله 18 نقطة، مقابل 16 نقطة لدبا «الرابع»، و15 نقطة للجزيرة الحمراء «الخامس».
مباريات اليوم 
التعاون – جلف يوناتيد 16:40
يونايتد – جلف اف سي 16:45
مصفوت – مسافي 16:45
سيتي – الظفرة 16:45
مباريات الغد
دبا – الحمرية 16:40
الرمس – العربي 16:40
الذيد – الجزيرة الحمراء 16:40
الفجيرة – دبا الحصن 16:40

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