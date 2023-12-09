إدارة خورفكان تنظم ملتقى «النجاح الأول»

فيصل النقبي (خورفكان)

افتتح عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي بإمارة الشارقة، ملتقى صناع النجاح الأول الذي نظمه نادي خورفكان الرياضي، وذلك في الصالة الرياضية للنادي، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين في المدينة. واشتمل الملتقى على العديد من الفقرات المتنوعة، التي نالت استحسان الحاضرين، وكذلك أقيم معرض مصاحب للفعاليات للدوائر والجهات المتعاونة مع النادي.

ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك من أجل تمكين الحضور من الاستفادة من التجارب الرياضية والإدارية للنادي.