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الرياضة

الزبيبي أول المتأهلين في «دولية» كلباء لقفز الحواجز

أسامة الزبيبي (الاتحاد)
10 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز الفارس السوري أسامة الزبيبي على صهوة جواده «بي إي سي هوجو» صدارة المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز، والتي تواصلت منافساتها في يومها الثاني، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد سيف الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة كلباء للفروسية، وممثلي الجهات الراعية لأشواط البطولة، وجمهور غفير استمتع بجمل من استعراض الفرسان المشاركين.
وجاء فوز الزبيبي في منافسة الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير البطولة، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، وقبل تحديات المنافسة 46 فارساً وفارسة، نجح منهم 12 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وأسرعهم الفارس الزبيبي، المشارك رقم (14) مع «هوجو» وأكمل الجولة في زمن بلغ 61.16 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشاب هزاع حمد الظاهري المشارك رقم (45) بصحبة جواده «إيلوي»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 65.34 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث فارسنا محمد غانم الهاجري المشارك رقم (30) بصحبة الجواد «جي اس فابيان» وأكمل الجولة في 66.77 ثانية.
وتُوج الفارس نواف سالم الكربي بجائزة المركز الأول في ثالث منافسات البطولة، وقام بتتويج الفائزين فيها مجد مروان الزعيم ممثل مجموعة المروان راعية المنافسة، وفيها سيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتقدمهم نواف الكربي من بين 49 مشاركاً فيها، وأكمل مرحلتيها دون خطأ 11 فارساً، وفاز نواف بفارق التوقيت، مسجلاً مع الجواد «كايمان 59» زمناً بلغ 33.34 ثانية في المرحلة الثانية، وأحرز جائزة المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس «كومي سي آي» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 33.82 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس محمد أحمد العويس مع الفرس «فارا دو بيفيور»، والزمن 34.97 ثانية.
وفي منافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر)، التي أقيمت برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتوّج الفائزين فيها، الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، حاز الصدارة الفارس الناشئ السوري ليث شادي غريب بالجواد «إيدلوايس دو مابريكس»، وجمع كامل النقاط في زمن بلغ 47.18 ثانية، هو الأفضل من بين 88 فارساً مشاركاً، نجح منهم 12 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة).

قفز الحواجز
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