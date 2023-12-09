«كريم» يتصدر ترشيحات كأس «أبوظبي الرياضي» في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

بعد ختام رائع للنسخة الـ 15 لمهرجان سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي تضمن النسخة التاسعة لجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحضور جماهيري استثنائي، تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية إلى مضمار باو الفرنسي.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويعود المهرجان العالمي، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والتي طبقت شهرته الآفاق، لمواصلة رسالته على الساحة العالمية، وبالتحديد في مضمار باو الفرنسي بسباق يحمل اسم كأس مجلس أبوظبي الرياضي.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وجائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول تسعى لتسجيل اسمها في قائمة الفائزين.

ويتصدر الجواد «كريم» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، الترشيحات بناء على نتائجه السابقة، وهو يحمل التصنيف الأعلى بين المتنافسين.

وينافس على اللقب أيضاً «جافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان، و«شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف المدرب أوليفر تريجوديت، وقيادة أنتوين ويرل.