علياء الشامسي بطلة سباق السيدات في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت الفارسة علياء عبيد الشامسي، على صهوة «جو لا ماجوري» لإسطبلات «إيه بي أتش»، لقب سباق السيدات للقدرة، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب، ونظمه اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 121 فارسة.

وحققت علياء الشامسي أول ألقابها في سباقات القدرة، بعد أن قطعت 100 كلم في 3:42:36 ساعة.

وجاءت الفارسة شرينه الفلاسي بطلة النسخة الماضية، في المركز الثاني، على صهوة «الشيري» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:42:42 ساعة، ومن بعدها الفارسة لوبا فيرلا، على صهوة «بولو ناثال» لإسطبلات الميناء بزمن 3:42:45 ساعة.

شهد السباق وتوج الفائزين، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتختتم الفعاليات اليوم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، لمسافة 100 كلم، ويتألف من 4 مراحل، تبلغ المرحلة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية باللون الأزرق لمسافة 30 كلم، والثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 70 كلج مع السرج.

وتقام هذه السباقات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، ويعقبه سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء المقبل، الأول لمسافة 100 كلم، والثاني لمسافة 120 كلم.