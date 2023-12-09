منصور بن محمد: دبي حريصة على تعزيز مكانتها وجهة رياضية عالمية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لدعم الرياضة، وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب؛ بفضل ما تتمتع به دبي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، بما يتيح للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية عموماً، ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على النطاق الدولي من خلال إسهامها ملتقىً ومركزاً نموذجياً في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والمعسكرات التدريبية للفرق، مع تسخيرها السبل والمقومات كافة لإنجاحها.

وقال سموه إن دبي حريصة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف الشركاء والأندية والاتحادات الرياضية الدولية، بما ينسجم مع النمو الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي فيها، تحقيقاً لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع في دبي، والجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي على صعيد تعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية وترسيخ مكانتها وجهة رياضية عالمية، والمساهمة في تعزيز جاهزيتها لريادة المستقبل، ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ونائب رئيس نادي برشلونة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون مع برشلونة، باعتباره من أعرق الأندية وأكثرها شعبية على مستوى العالم، كما تم خلال اللقاء التأكيد على الدور الذي تقوم به دبي للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية العالمية، بما حققته من نجاحات مشهودة على صعيد استضافة وتنظيم البطولات العالمية، ووجهة مفضلة لمعسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس نادي برشلونة الجهود التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي وجهة لعشاق الرياضة عموماً وكرة القدم بصورة خاصة، لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية ذات معايير عالمية، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية بنجاح وتميز.

وخلال اللقاء، استمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من رئيس نادي برشلونة عن تفاصيل المشروع الذي يقوم به برشلونة لبناء استاد جديد للنادي في موقع استاد «كامب نو» الحالي، والذي يتوقع أن يكون تحفة معمارية فريدة، كما استمع سموه لشرح عن خطة تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد المؤقت الذي يخوض فيه برشلونة مبارياته حالياً وحتى صيف 2026.