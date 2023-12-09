محمد الشرقي يُتوِّج الأهلي بطلاً للسوبر المصري لليد

رضا سليم (الفجيرة)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد لإمارة الفجيرة في مجال استضافة المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين اتحادات الرياضة العربية والعالمية، انطلاقاً من أهميتها في دعم ركائز العمل الرياضي بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بين فريقي الزمالك والأهلي في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وأشار سموّه، إلى اهتمام إمارة الفجيرة، ودعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة، ومتابعة متطلبات تطويره ضمن استراتيجية الدولة للقطاع الرياضي والارتقاء بمؤشراته التنافسية العالمية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الأهلي الفائز بكأس السوبر المصري لكرة اليد، في المباراة التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، بحضور كبير من الجمهور والمشجعين على مدرجات مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشاد سموّه، بمستوى الجهاز التنظيمي والفني لإنجاح البطولة، وتحقيق أهداف الاستضافة، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمصري في المجالات كافة، كما وجّه سموّه بضرورة استمرار التعاون البنّاء بين اتحادات الرياضة في مختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على المستوى المتميز للمنافسات الرياضية التي ترتقي بمجال الرياضة في إمارة الفجيرة.

حضر المباراة عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية.

وتُوِّج الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد فوزه على الزمالك 26-24، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 12-11.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ بداية الشوط الأول، ونجح في التقدم 3-0، في أول 5 دقائق، وحافظ «الأحمر» على تقدمه 4-2 في أول 10 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 6-5 في منتصف الشوط، وتكررت مجدداً في الدقيقة 20 باستمرار «الأحمر» في المقدمة، 8-5، و10-8، ولم ينجح الزمالك في التعادل على مدار الشوط، إلا أن «الأحمر» تفوق بفضل تألق الحارس عبدالرحمن طه الذي تصدى للعديد من الكرات، بجانب تألق عمر خالد «كاستيلو»، وأحمد هشام «سيسا»، ومحسن رمضان، وعمر سامي، ومحمد لاشين، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن فيصل، ونبيل شريف، ومحمد مجدي، وسيف هاني «فوكس»، وأحمد خيري، وأحمد راضي، وانتهى الشوط الأول 12-11 لمصلحة الأهلي.

ولم تشهد بداية الشوط الثاني جديداً، واستمر الأهلي في التقدم، والزمالك يطارده لتقليص الفارق، ووصلت النتيجة إلى 16-15، بعد مرور 10 دقائق، ويوسع الأهلي الفارق إلى 3 أهداف 20-17، في منتصف الشوط، ويطلب أحمد رمضان مدرب الزمالك الوقت المستقطع الأول، ويخرج محسن رمضان لاعب الأهلي بالبطاقة الحمراء، وتدخل المواجهة آخر 10 دقائق، ويحقق الزمالك التعادل للمرة الأولى في المباراة 21-21، و22-22 في الدقيقة 23، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل 24-24 في الدقيقة الأخيرة، ويتقدم الأهلي 25-24، ثم حسمها بنتيجة 26-24.