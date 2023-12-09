بتوجيهات منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف الجولة الثانية لسلسلة أبطال العالم للخيول العربية

أبوظبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تستضيف العاصمة أبوظبي في فبراير المقبل ثاني جولات النسخة الأولى من أبطال العالم لجمال الخيول العربية.

وتأتي سلسلة جولات أبطال العالم لجمال الخيول العربية التي يقام موسمها الأول في 2024، تحت شعار «احترام الجمال بنزاهة»، وتمتد البطولة عبر 7 مدن مختلفة في أوروبا ومنطقة الخليج العربي، بدءاً من فبراير المقبل في الدوحة، ثم تقام بعد ذلك جولة أبوظبي «تايتل شو»، لتبلغ محطتها الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة 17 مليون يورو.

وقال محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تأتي مشاركة الجمعية في هذه السلسلة، في إطار دعم سموه الكبير للخيول العربية، في جميع أنحاء العالم، وفي مختلف مجالاتها حفاظاً على سلالاتها».

وأضاف أن سلسلة أبطال العالم للخيول العربية تشكل مرحلة مهمة في استدامة الفروسية عبر عروض الخيول العربية، باعتبارها إرثاً عربياً أصيلاً، وتسهم في رفع مستوى هذا النشاط، وفقاً لأعلى المعايير في جميع جوانب أنشطتها.

وتشكل جولة أبطال العالم نقلة جديدة في مشوار سلسلة أبطال العالم التي أسست في 2006، كواحدة من أهم سلاسل قفز الجوائز، وامتدت فعالياتها عبر مختلف قارات العالم في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى الصين ومنطقة الشرق الأوسط عبر 16 موقعاً متميزاً.

كما تضم جولة «لونجين» لأبطال العالم أفضل الخيول والفرسان الذين يتنافسون في أعلى المستويات، وتقوم سلسلة أبطال العالم بتوسيع نطاق التميز العالمي الخاص بها في مجال الفروسية، من خلال إنشاء هذه الجولة الفريدة من نوعها.

وتتأهب سلسلة أبطال العالم لموسم افتتاحي تاريخي، حيث تعد قيمة الجوائز المالية المرصودة «17 مليون يورو» غير مسبوقة في عالم بطولات الخيول العربية، ما يثبت معياراً جديداً في رياضات الخيول العربية، كما يعكس الاستثمار الهائل الالتزام بتقدير ومكافأة التميز في الفروسية، وتقدم الجولة شكلاً جديداً مع فعاليات متميزة تقام في مواقع متميزة ومتعددة، تم اختيارها بعناية لتوفير تجربة لا مثيل لها للمشاركين والجمهور على حد سواء.

الفعاليات

تنطلق الفعاليات من العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2024، ثم تنتقل إلى العاصمة أبوظبي في الشهر نفسه، ومنها إلى العاصمة العُمانية مسقط في أبريل، و«كان» الفرنسية في يونيو، ثم فالكنسفارد بهولندا في يوليو.

ويشهد سبتمبر جولة روما في إيطاليا، قبل أن تختتم بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2024.