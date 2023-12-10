سان جيرمان يفلت من «الفخ»

باريس (أ ف ب)



قاد راندال كولو مواني فريقه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» إلى فوز صعب من ضيفه نانت 2-1، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنقذ كولو مواني فريق العاصمة من فخ التعادل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما افتتح برادلي باركولا التسجيل «41»، وأدرك الدولي المصري مصطفى محمد التعادل «55».

وعزّز سان جيرمان صدارته لترتيب «ليج 1» برصيد 36 نقطة، وبفارق ست نقاط عن موناكو الثاني، وسبع عن نيس الذي يواجه رينس «الأحد».

ويأتي فوز سان جيرمان قبيل مواجهته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، والتي يهدف منها لحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عن «مجموعة الموت» التي تضمّ أيضاً ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

وافتتح باركولا التسجيل، بعدما تبادل التمرير مع زميله البرتغالي فيتينيا، قبل أن يشق طريقه بسرعة عالية على الجهة اليسرى نحو منطقة جزاء الخصم، ليسدّد كرة مقوّسة في الزاوية اليمنى «41».

وعادل قائد نانت محمد النتيجة، بعدما صوّب برأسه كرة، إثر تمريرة عرضية متقنة من فلوران موليه «55»، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم موناكو وسام بن يدر.

وفي ظل معاناة سان جيرمان لصنع الفرق، بقيت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة 85، عندما تمكن كولو مواني من التسجيل في مرمى فريقه السابق، إثر ركلة حرّة نفذها الدولي الإسباني ماركو أسنسيو، وتابعها لوكاس هرنانديز برأسه، لكنها ارتدت من الحارس ألبان لافونت، وتهيأت أمام كولو مواني الذي كان في المكان المناسب، وتابعها داخل المرمى «85».

وفي مباراة ثانية، عاد موناكو المنقوص بفوز ثمين من عقر دار مضيفه رين، بعد أن تغلب عليه 2-1، وانتزع المركز الثاني.

وسجّل البرازيلي فاندرسون «51»، ويوسف فوفانا (85) هدفي فريق الإمارة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75، إثر طرد مسجل هدفه الأول لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن يقلّص بنجامان بوريجو النتيجة لرين «90 من ضربة جزاء».

وتقدم موناكو الى المركز الثاني برصيد 30 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة عن نيس الذي يواجه رينس «الأحد»، ومتخلفاً بفارق 6 نقاط عن سان جيرمان المتصدر.

وعانى موناكو في الآونة الأخيرة من سلسلة نتائج مخيّبة، حيث تعادل أمام لوهافر 0-0 في المرحلة الثانية عشرة، ثمّ خسر أمام سان جيرمان 2-5 في المرحلة الثالثة عشرة، وابتعد بعض الشيء عن دائرة المنافسة، قبل أن يستعيد زخمه بالفوز على مونبلييه 2-0 في المرحلة الماضية.