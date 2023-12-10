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الرياضة

ريال مدريد.. الرضا بـ «النقطة»!

ريال مدريد.. الرضا بـ «النقطة»!
10 ديسمبر 2023 08:59

مدريد (أ ف ب)

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أنشيلوتي.. «القوة الهادئة»


فرمل ريال بيتيس ضيفه ريال مدريد، عندما أرغمه على التعادل 1-1، على ملعب «بينيتو فيامارين» في إشبيلية في المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان ريال مدريد في طريقه إلى فوزه الرابع توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، عندما تقدم بهدف نجمه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 53، لكن إيتور رويبال أدرك التعادل بعد 13 دقيقة.
وانفرد ريال مدريد بالصدارة مؤقتاً برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق جيرونا الذي يحل ضيفاً على جاره الكاتالوني برشلونة «الأحد» في قمة المرحلة.
وقال المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي «كانت مباراة جيدة وتنافسية، وكانت النتيجة عادلة، أنا راضٍ لأنك لن تتمكن دائماً من الفوز في كل مباراة».
نجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل، عندما تبادل بيلينجهام الكرة مع دياز عند حافة المنطقة، فمررها الأخير إلى الدولي الإنجليزي خلف الدفاع داخل المنطقة، فهيأها لنفسه على صدره وتابعها زاحفة بيمناه بين ساقي الحارس سيلفا «53».
وهو الهدف الثاني عشر لبيلينجهام هذا الموسم، وعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.
وأدرك ريال بيتيس التعادل بتسديدة قوية رائعة لرويبال من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للونين «67».
وقال مدرب التشيلي لريال بيتيس مانويل بيليجريني الذي أشرف سابقاً على تدريب النادي الملكي «لا أحد يستطيع أن يقول إنها نقطة سيئة أمام ريال مدريد، لكنني أعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث».
واستعاد ريال سوسيداد سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه فياريال بثلاثية في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها ميكل ميرينو «38»، ومارتين سوبيمندي «41»، والياباني تاكيفوسا كوبو «45+4».
وجاء فوز سوسيداد في توقيت مناسب قبل رحلته إلى ميلانو لمواجهة الإنتر، في قمة على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، والتي يتقاسمها مع الفريق الإيطالي.
وعمق ريال مايوركا جراح إشبيلية عندما تغلب عليه 1-0 سجله الكندي سيل لارين في الدقيقة الحادية عشرة.
وهو الفوز الأول لريال مايوركا في مبارياته الـ11 الأخيرة، والثاني هذا الموسم، وتحديداً منذ تغلبه على مضيفه سلتا فيجو 1-0 في 16 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة.
في المقابل، مني إشبيلية بخسارته الثالثة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 13 نقطة، وتراجع الى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة خلف ريال مايوركا الخامس عشر.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ريال بيتيس
أنشيلوتي
جود بيلينجهام
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